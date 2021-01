Duizenden militairen gaan de beëdiging van president Biden beveiligen

Bij de beëdiging van Joe Biden als president, op de trappen van het Capitool in Washington DC volgende week woensdag, zullen minstens 10.000 en mogelijk 15.000 militairen van de Nationale Garde voor de beveiliging zorgen. Dat moet voorkomen dat opnieuw extreme Trump-sympathisanten met geweld proberen het vertrek van hun idool te voorkomen, zoals op 6 januari gebeurde in het Capitool, de zetel van het Congres.

Veel aanhangers van president Donald Trump hechten geloof aan zijn beschuldiging dat Biden in november alleen door fraude de presidentsverkiezing kon winnen. Voor de zekerheid wil het leger samen met de FBI nagaan of zich onder de ingezette militairen extreme sympathisanten van Trump bevinden.

De angst daarvoor is ingegeven door videobeelden waarop agenten van de politiedienst van het Capitool vriendelijk om lijken te gaan met de Trump-aanhangers, en hen zelfs lijken te helpen binnen te komen. Twee agenten zijn op non-actief gesteld, naar tien wordt een onderzoek ingesteld.

Geen goed beeld van de risico’s

Volgens de FBI circuleren er oproepen om op 20 januari met een miljoen mensen in Washington DC te verschijnen. Daarnaast zouden er van zaterdag tot en met die woensdag ook gewapende groepen naar de parlementsgebouwen van de vijftig staten willen komen. De Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, heeft de regering opgeroepen deelnemers aan de inval in het Capitool die nog niet zijn gearresteerd op de landelijke lijst van personen met een vliegverbod te zetten.

Leden van het Congres zijn bezorgd over de komende ceremonie omdat de politiediensten geen goed beeld bleken te hebben van de risico’s rond de demonstratie en de toespraak van Trump op 6 januari, en die gevolgd werd door de aanval op het Capitool. Het FBI-kantoor in Norfolk, Virginia, had op sociale media berichten verzameld van mensen die ‘oorlog’ wilden bij het Capitool. Dat was doorgegeven aan de politie-eenheid van het Congres, maar die bleek toch niet voorbereid op het grote aantal en de verbetenheid van de Trump-aanhangers.

Volgens de FBI zijn inmiddels ongeveer 100.000 digitale bewijsstukken ingezameld over het geweld bij het Capitool, zoals video’s, waarmee daders zullen worden geïdentificeerd.

Lees ook:

De aanval op het Capitool was misschien nog maar het begin, vrezen wetenschappers

Het blijft niet bij die ene aanval op het Capitool, vrezen wetenschappers. Daarvoor is het aantal extremisten in de VS, én in de rest van de wereld, te lang ongeremd gegroeid en is de verwevenheid met de politie en het leger te groot.

Welke vlaggen wapperden er tijdens de bestorming?

De aanhangers van Donald Trump die woensdag het Capitool bestormden, werden gemotiveerd door een brede waaier aan ideologieën en samenzweringstheorieën.

De politie greep hard in bij de BLM-protesten, maar nam selfies met Trump-supporters die het Capitool bestormden. Waarom?

Het gebouw van het Amerikaanse Congres bleek kinderlijk eenvoudig over te nemen door een meute Trump-aanhangers. Waarom was de politie niet beter voorbereid?