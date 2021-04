Duizenden militairen en ex-generaals in Frankrijk waarschuwen voor een burgeroorlog

Zo’n dertig gepensioneerde Franse generaals luidden vorige week de noodklok, met een apocalyptisch getoonzette tekst over een land in ontbinding. Ze waarschuwen onder andere voor antiracisme-activisten die haat en verdeeldheid zouden zaaien en probleemwijken waar islamisten en jeugdbenden de dienst uitmaken.

De auteurs menen dat een burgeroorlog onontkoombaar is, als maatregelen uitblijven om waarden als patriottisme en autoriteit te herstellen. ‘In dat geval zijn onze nog actieve kameraden genoodzaakt onze beschaving te beschermen en onze landgenoten te redden’, zo staat er. ‘En dan zult u (de briefschrijvers richten zich tot de president en de politiek, red.) verantwoordelijk zijn voor duizenden doden.’

Behalve de generaals in ruste is de brief, die vorige week werd gepubliceerd op de site van het conservatief-katholieke weekblad Valeurs Actuelles, ondertekend door enkele duizenden militairen. Het ministerie van defensie is aan het inventariseren wie de ondertekenaars precies zijn, een nog actieve militair is nog niet gevonden. Volgens minister Florence Parly vertegenwoordigen de namen op de lijst geen organisatie maar alleen zichzelf.

Plicht tot discretie

De militairen die nog oproepbaar zijn, kunnen ook sancties verwachten. Want ook voor hen geldt een plicht tot discretie. Een van de initiatiefnemers van de brief, Christian Piquemal, oud-generaal van het vreemdelingenlegioen, is een paar jaar geleden al gestraft. Piquemal (80) werd in 2016 aangehouden tijdens een verboden demonstratie van Pegida tegen immigratie en islamisering in Calais. Hij werd uitgesloten, wat onder andere betekent dat hij zijn uniform niet meer mag dragen.

Marine Le Pen, de grote rivaal van president Emmanuel Macron in de strijd om het presidentschap volgend jaar, heeft zich solidair verklaard met de generaals. Le Pen, voorzitter van de extreem-rechtse partij Rassemblement National, heeft ze uitgenodigd om zich bij haar aan te sluiten in ‘de strijd voor Frankrijk.’

Een vergissing, denkt de politicoloog Jean-Yves Camus, gespecialiseerd in extreem-rechts. Le Pen wilde haar partij normaliseren, nadat zij de leiding in 2011 van haar vader Jean-Marie overnam. “En nu verbindt zij zich opeens met erg radicaal gedachtegoed, want de generaals hebben het over een burgeroorlog. Als je je hiermee inlaat, gooi je olie op het vuur.”

Bovendien wil Le Pen via democratische weg de macht veroveren. “Dan kun je je niet afficheren met een oproep om in opstand te komen.”

Camus wil de brief van de generaals tegelijk in perspectief plaatsen. “Het leger telt 270.000 personeelsleden. De overgrote meerderheid in het leger is de democratische beginselen zeer toegedaan, het plichtsbesef is heel groot. Piquemal en generaal Antoine Martinez, die ook bovenaan de lijst staat, vertegenwoordigen een marginale beweging.”

