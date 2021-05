Duizenden migranten zijn alweer weggestuurd uit Ceuta, terwijl de ruzie tussen Madrid en Rabat verder oploopt

Spanje heeft donderdag zijn kritiek op Marokko nog verder opgevoerd over de plotselinge komst van duizenden migranten naar zijn enclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust. De Spaanse regering beschuldigde Marokko van ‘agressie’ en ‘chantage’. Sinds maandag wisten ongeveer achtduizend mensen zwemmend en met rubberboten de Spaanse enclave te bereiken, nadat Marokkaanse agenten hen kennelijk oogluikend hadden laten vertrekken.

“We accepteren geen chantage”, zei de Spaanse minister van defensie Margarita Robles. “We zullen alle noodzakelijke middelen aanwenden om onze nationale integriteit veilig te stellen en waakzaam te blijven aan onze grenzen.”

De slepende strijd tegen Polisario

De Marokkaanse minister voor mensenrechten, Mustapha Ramid, suggereerde op Facebook dat zijn land de migranten bewust liet vertrekken vanwege Madrids opstelling over de Westelijke Sahara, een gebied ten zuidwesten van Marokko, waar Spanje tot 1975 de scepter zwaaide. Het Marokkaanse leger is daar verwikkeld in een slepend conflict met de rebellengroep Polisario. Vorige maand ontdekte de Marokkaanse regering tot haar woede dat Polisario-leider Brahim Ghali met een valse identiteit in een Spaans ziekenhuis was opgenomen, om te worden behandeld voor corona. Maar de Spaanse minister Robles verzekerde donderdag dat haar regering zich niet onder druk laat zetten. “Je speelt niet met Spanje”, zei ze.

Ceuta en Melilla, twee Spaanse steden aan de Noord-Afrikaanse kust, zijn overblijfselen uit de koloniale tijd. Rond beide plaatsen ontstaat geregeld wrijving, vooral als grote groepen migranten via de enclaves naar Europa proberen te komen. De grenzen van de enclaves zijn beveiligd met hoge hekken, uitkijktorens en camera’s. Bovendien zijn er elitetroepen gelegerd van El Tercio, de Spaanse variant van het vreemdelingenlegioen.

Woensdagavond kwam het aan de Marokkaanse kant van de grens bij Ceuta tot rellen, toen jongeren door een wegversperring op de weg naar de grens probeerden te breken. Maar de Marokkaanse politie hield ze met rubberkogels en traangas tegen en donderdag arriveerden er geen nieuwe migranten meer in de enclave.

Al zeker zesduizend teruggestuurd

Van de achtduizend migranten die deze week Ceuta bereikten, waren er donderdag al zo’n zesduizend teruggestuurd. Op grond van een overeenkomst met Spanje is Marokko verplicht iedereen die de grens over zwemt terug te nemen. Honderden minderjarigen bivakkeerden nog in loodsen, waar ze hulp kregen van het Rode Kruis en andere organisaties. Intussen uitten mensenrechtenactivisten kritiek op Spanje, omdat het land volgens hen met de snelle uitzetting de rechten van kinderen en potentiële asielzoekers schond.

Als Marokko de migranten inderdaad gebruikte om Spanje onder druk te zetten, is het niet het eerste land rond de Middellandse Zee dat zoiets doet. De vroegere Libische dictator Muammar Kadafi probeerde Europese angsten voor grootscheepse ongeregelde immigratie ook al uit te buiten, voordat hij in 2011 ten val werd gebracht. En de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wist in 2016 een belofte van Europese miljardenhulp los te peuteren in ruil voor het beteugelen van een vluchtelingenexodus naar Griekenland.

