Duizenden burgers zitten vast in de Syrische stad Daraa na oplaaien gevechten, een humanitaire crisis dreigt

Ze kunnen geen kant op, de duizenden burgers die gevangen zitten in Daraa al-Balad, een wijk van provinciehoofdstad Daraa in het zuidwesten van Syrië. Sinds juli is het geweld tussen de regeringstroepen van Bashar al-Assad, gesteund door aan Iran gelieerde milities, en de rebellen weer opgelaaid. De regering belegert de wijk om de rebellen op de knieën te dwingen en raakt hier de burgerbevolking hard mee.

Volgens een schatting van de VN zijn inmiddels 24.000 burgers Daraa al-Balad ontvlucht, maar zitten er nog zo’n 31.000 mensen klem tussen de gevechten. Vluchten is moeilijk, want burgers mogen niet altijd de checkpoints passeren. Die checkpoints, bemand door het regime, zijn de enige uitweg. “Soms mogen alleen vrouwen en kinderen de weg die naar het checkpoint leidt op, maar soms wordt de weg ook compleet afgesloten”, vertelt activist Abu al-Tayb aan persbureau AFP.

Het eten raakt langzaam op

De situatie is nu ‘alarmerend’, waarschuwt de speciaal gezant van de VN voor Syrië Geir Pedersen. Als er niks verandert, komen duizenden burgers in acuut gevaar. Want de belegering doet zijn werk: noodzakelijke middelen als eten, medicijnen en brandstof raken op, de prijzen van de weinige levensmiddelen die nog wel beschikbaar zijn schieten omhoog en burgers die buiten de wijk werken verliezen aan inkomen doordat ze niet naar hun arbeidsplek kunnen. Hulpgoederen van organisaties kunnen de toenemende crisis niet verlichten, want de belegering houdt ook hen buiten. Wie in Daraa al-Balad blijft, riskeert niet alleen de honger, maar ook verwondingen door de raketten en het artillerieschut die zich geregeld in de huizen boren.

Daraa ligt in de gelijknamige provincie, in het zuidwesten van het land. Beeld Brechtje Rood

Tijdens de Syrische presidentsverkiezingen in mei, die volgens de oppositie een farce waren, begon de onrust. Een groot deel van de bevolking in Daraa ging over tot een boycot en de straten van de stad stroomden vol met demonstranten die riepen om de ‘val van het regime’; een kreet die tien jaar geleden nog door het hele land klonk, maar die in de meeste provincies inmiddels is gesmoord. Nadat Assad met 95,1 procent van de stemmen voor de vierde maal zijn presidentschap veiligstelde, zwoer hij heel Syrië te onderwerpen aan de totale controle van het regime. Met behulp van Rusland en Iran heeft hij de afgelopen jaren veel grondgebied op de rebellen terugveroverd, maar nog lang niet alles. Daraa lijkt nu de volgende stap.

Nu heeft Assad kans op wraak

Als Assad erin slaagt de opstand neer te slaan is het een grote symbolische overwinning voor het regime. Daraa was tien jaar geleden de ‘wieg van de revolutie’. Hier gingen burgers als eerste massaal de straat op; het was het begin van de revolutie die het regime van Assad omver moest werpen. Na jaren oorlog veroverde regeringstroepen in 2018 de provincie met militaire steun van Rusland en aan Iran gelieerde milities. Maar in tegenstelling tot veel andere gebieden werden de rebellen niet direct met bussen afgevoerd naar Idlib, een belegerde enclave van de oppositie in het noordwesten van het land.

De verschillende facties van het Vrije Syrische Leger in Daraa werd een ‘deal’ opgelegd, waar iedereen die de wapens inleverde, ‘lichte’ wapens zoals geweren uitgezonderd, niet zou worden afgevoerd. Regeringstroepen zouden de controle over de gehele provincie krijgen, maar de rebellen zouden zelf de controle blijven uitoefenen over sommige gebieden, waaronder Daraa al-Balad.

Rusland, dat moest toezien op de deal, heeft de afgelopen jaren meermaals ingegrepen wanneer die uit elkaar leek te vallen. Maar ditmaal lijkt Rusland zich compleet achter bondgenoot Assad te scharen door nu druk uit te voeren op de rebellen ook hun ‘lichte’ wapens te overhandigen aan de regeringstroepen. Assad heeft nu de kans om, tien jaar na het begin van de revolutie, wraak te nemen op Daraa en de roep om de val van het regime definitief te onderdrukken. Het is onwaarschijnlijk dat hij die kans zal laten liggen.

Lees ook:

Verplicht dansen voor Assad. Maar veel valt er niet te vieren in Syrië

Officieel zijn er nog twee andere kandidaten, maar elke Syriër weet dat er eigenlijk maar één mogelijkheid is: Bashar al-Assad.

Assad ziet Syriërs graag terugkeren, maar kan dat wel? ‘Zodra ik terugga, word ik gearresteerd.’

De Syrische president Bashar al-Assad acht de tijd rijp dat Syrische vluchtelingen na tien jaar burgeroorlog terugkeren naar hun thuisland. Syriërs in Nederland vrezen een terugreis. Ze zien het vaak misgaan.