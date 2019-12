Duizenden Australiërs vluchten naar het strand vanwege bosbranden

De wind staat richting de stad waardoor zeker 5000 mensen naar de kust zijn gegaan om in het water te kunnen springen als de rook en het vuur te dichtbij komen. Onder hen zijn veel toeristen. Het vuur heeft meerdere gebouwen in de plaats verwoest. Ook in kustplaatsen Bermagui en Batemans Bay zijn mensen naar het strand gevlucht.

De autoriteiten hadden mensen in het gebied maandagavond ondanks het naderende vuur opgeroepen niet te evacueren, omdat het daar te laat en te gevaarlijk voor zou zijn.

Legerhelikopters en bootjes van de kustwacht staan klaar om mensen te bevoorraden en indien nodig te evacueren. De Australische marine stuurt zo snel mogelijk schepen naar de steden in de regio die omcirkeld zijn door de branden, schrijven lokale media.

Bosbranden worden erger

Zowel in Victoria als in buurstaat New South Wales zijn de hevige bosbranden recent erger geworden door aanhoudende hitte, sterke winden en blikseminslagen.

In New South Wales zijn dinsdag zeker twee mensen omgekomen door de branden. Volgens de brandweer gaat het om een vader en zoon die hun huis in Cobargo, ongeveer 380 kilometer ten zuiden van de metropool Sydney, probeerden te beschermen tegen de vlammen. Er wordt nog zeker een persoon vermist in de staat.

Ook in Victoria worden nog mensen vermist. “We vrezen voor de levens van vier mensen uit East Gippsland”, aldus premier Daniel Andrews van Victoria tegen ABC. “Ze bevinden zich in een gevaarlijk gebied en we weten niet waar ze zijn.” In beide staten zijn voor meerdere gebieden noodwaarschuwingen uitgegeven.

Duizenden mensen in de staten zijn vanwege de vlammen geëvacueerd naar veiliger gebieden. Sinds de bosbranden in oktober de kop opstaken in Australië zijn zeker tien mensen omgekomen en honderden huizen verwoest. Grote gebieden zitten zonder stroom door het vuur. Alleen al in New South Wales is een gebied zo groot als België afgebrand.

