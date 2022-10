Duizend rebellerende wetenschappers: Erken dat de opwarming meer wordt dan 1,5 graad

Klimaatwetenschappers wereldwijd moeten voor de klimaattop in Egypte publiekelijk uitspreken dat het niet meer lukt om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken. Daartoe roept een groep van duizend internationale wetenschappers op, onder wie zeventig uit Nederland.

Volgens de wetenschappers, die uit allerlei disciplines komen, moeten hun collega’s in de klimaatwetenschap ‘met het publiek delen wat ze met elkaar delen’. Er bestaat volgens hen geen enkel ‘plausibel pad’ waarin de opwarming van de aarde beperkt blijft tot anderhalve graad, terwijl dat wel nodig om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

De VN meldden vorige week dat de wereld met de huidige uitstoot en klimaatplannen afstevent op 2,4 tot 2,8 graden opwarming aan het einde van deze eeuw. Maar in het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC wordt ‘anderhalve graad’ nog als een realistisch scenario gezien, als de uitstoot van CO2 onmiddellijk sterk wordt beperkt.

‘Niet verdedigbaar om nog te zeggen dat 1,5 graden haalbaar is’

De duizend wetenschappers nemen daar afstand van. ‘Blijven zeggen dat 1,5 graden Celsius nog haalbaar is, is niet langer verdedigbaar, maar toch blijven politici, vooraanstaande academici en de milieubeweging dat doen’, zo in de brief. Daardoor worden volgens hen ‘industrieën en beleidsmakers onbedoeld aangemoedigd’ om vast te houden aan fossiele brandstoffen.

De brief is een initiatief van Scientist Rebellion, een groep van wetenschappers-activisten die sinds april ook in Nederland actief is. Ook wetenschappers van buiten die actiegroep ondertekenden de brief. Marjan Smeulders, microbioloog aan de Radboud Universiteit, is de Nederlandse woordvoerder van Scientist Rebellion. Dat niet alle ondertekenaars het klimaat als expertise hebben, doet niets af aan de inhoud, vindt zij.

“Als wetenschapper zijn we allemaal getraind in data interpreteren. Ook kunnen we allemaal de rapporten lezen. We zien dus wat er gaande is. Sommige wetenschappers zijn terughoudend als het aankomt op de klimaatopwarming, die willen mensen de moed niet ontnemen. Volgens ons is het echter belangrijk om eerlijk te zijn”, zegt Smeulders.

De ondertekenaars benadrukken dat het al uiterst moeilijk wordt om de opwarming tot 2 graden te beperken, wat in het klimaatakkoord van Parijs als absoluut maximum is afgesproken. Ook vinden ze dat rijke landen hun belofte moeten nakomen om jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te maken voor armere landen die al de gevolgen van klimaatverandering ondervinden.

