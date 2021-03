Duitsland zet vol in op sneltesten voor alle Duitsers

Hoewel het aantal coronabesmettingen in Duitsland langzaam oploopt, kwam de federale regering deze week met een openingsstrategie. Na vier maanden lockdown is het volgens gezondheidsminister Jens Spahn ‘onverantwoord’ om geen stappen in die richting te nemen. “We openen, maar voorzichtig”.

De sneltest is de sleutel, totdat iedere Duitser zich kan laten vaccineren tegen het virus. Vanaf maandag kunnen Duitsers iedere week één gratis sneltest doen in een testcentrum of een apotheek. De regering neemt de kosten daarvan op zich, die geschat worden tussen de 540 en de 810 miljoen per maand.

Logistiek gezien moet het plan geen problemen opleveren. “Wij zijn Logistikweltmeister”, zei gezondheidsminister Spahn bij een persconferentie, wereldkampioen logistiek. Volgens Spahn heeft de federale overheid voor dit jaar al 800 miljoen testen besteld, waarvan er 150 miljoen bij de leveranciers klaarliggen voor gebruik. Ook heeft de regering een taskforce opgezet, die de opdracht heeft snel en goedkoop aan sneltesten te komen.

Met behulp van de sneltesten kunnen winkels, hotels, restaurants, musea en culturele instellingen heropend worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is nog onduidelijk, omdat de infrastructuur in de komende weken wordt opgezet. Zo moeten Duitsers in een elektronische omgeving hun testresultaten kunnen bekijken, om ze vervolgens bij binnenkomst in een winkel of restaurant te laten zien.

Geen zin

Op scholen en kinderdagverblijven worden sneltesten al gebruikt sinds zij eind februari hun deuren heropenden. Na protest van lerarenvakbonden, die zich zorgen maakten over het besmettingsgevaar voor schoolmedewerkers, besloot de Duitse overheid in te zetten op sneltesten. In alle deelstaten kunnen leraren een of twee keer per week een sneltest laten doen. Ook op veel scholen worden leerlingen al wekelijks getest.

Toch leverde dat getest op scholen veel gedoe op. In eerste instantie moesten leraren naar een testcentra om zich te laten testen. In de deelstaten Beieren en Berlijn liet daardoor slechts veertig procent van de leraren zich testen. Nu scholen de testen zelf mogen uitvoeren, gaat het proces makkelijker, maar het is niet eenvoudig. Er moet personeel ingezet worden en leerlingen moeten in de rij wachten.

Niet alle leerlingen hebben zin om te wachten en omdat de testen vrijwillig zijn, wordt er zo niet optimaal getest. Daarom wil de regering overstappen op zelftesten. Die kunnen leerlingen en leraren twee keer per week mee naar huis nemen, om daar zelf te gebruiken.

In het schap van de Aldi

Ook voor de rest van de samenleving zullen zelftesten snel beschikbaar zijn. Zo zullen bedrijven verplicht worden om hun werknemers sneltesten aan te bieden als zij niet thuis kunnen werken. Inmiddels heeft de Duitse regering drie merken goedgekeurd. Deze drie bedrijven zeggen vanaf de tweede of derde week van maart op grote schaal te kunnen leveren.

Een sneltest bij de apotheek is gratis, maar wie niet wil wachten tot er personeel beschikbaar is kan vanaf zaterdag ook bij de Aldi terecht, dan liggen daar sneltesten in de schappen. Iedere klant mag maximaal één test kopen, die 25 euro kost. Begin volgende week volgen ook andere supermarkten en de drogisterijen Rossmann en dm-drogerie markt.

