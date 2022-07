Duitsland vreest Zuid-Europese bosbranden, ook Nederland loopt risico

Brandweerlieden die met gevaar voor eigen leven bosbranden bestrijden zijn niet alleen in Zuid-Europa te vinden. Ook in Duitsland moest deze week de brandweer meermaals uitrijden om een bosbrand te bedwingen. Tot dusver zijn deze branden minder apocalyptisch dan in Spanje, Portugal en Frankrijk. Maar nu de temperaturen ook in Duitsland richting de 40 graden stijgen, vreest Duitsland dat de Zuid-Europese taferelen zich ook ten noorden van de Alpen zullen voordoen. Duitsland stelt deze week in meerdere deelstaten de hoogste alarmfase in.

Volgens onderzoekers van het Karlsruhe Institut für Technologie is Duitsland al langer een ‘bosbrandland’. De komende jaren zullen zich steeds vaker bosbranden voordoen als gevolg van de stijgende temperaturen, stellen zij. Op veel plaatsen in Duitsland zal het dit jaar gemiddeld 1 graad warmer zijn dan de voorgaande drie decennia, en die ene graad heeft grote gevolgen. Hoewel met name in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg een verhoogd risico geldt, zijn ook de noordelijke deelstaten niet vrij van risico’s.

Incidenten volgen elkaar op

Halverwege juni kwam de eerste grote oproep voor Duitse reddingswerkers. Bewoners van twintig dorpen iets ten zuidwesten van Berlijn moesten geëvacueerd worden omdat daar een bosbrand woedde in een gebied van 110 hectare. Deze maand volgden de incidenten elkaar snel op. Maandag werd in de oostelijke deelstaat Saksen een bosbrand onder controle gebracht in het nationaal park Saksisch-Zwitserland, een bergachtig en bosrijk gebied. De steile hellingen maakten het lastig om het vuur te doven en twee brandweerlieden raakten bij de bestrijding gewond. Dinsdagochtend werd vlakbij Essen, in Noordrijn-Westfalen, een bosbrand gedoofd. Ook in delen van deze deelstaat, die grenst aan de Nederlandse provincies Limburg, Gelderland en Overijssel, geldt vanaf deze week de hoogste alarmfase.

In een rapport van Copernicus, het EU-programma dat met satellietbeelden weersverwachtingen in kaart brengt, worden delen van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland eveneens als gebieden met een ‘zeer hoog risico’ op bosbranden aangemerkt. Jelmer Dam, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid, zegt dat de bosbranden in Nederland niet vaker voor gaan komen, maar wel heviger en onbeheersbaarder worden.

Meer brandstof in droge periodes

In een bericht van de nationale brandweer stelt Dam: ‘We merken dat het weer in Nederland vaker extremen kent. Periodes van extreme droogte afgewisseld met extreme regenval. In de natte periodes groeit de vegetatie enorm en dat betekent dus meer ‘brandstof’ in droge periodes. Periodes van droogte maken die vegetatie erg kwetsbaar voor natuurbrand. We zullen eraan moeten wennen dat brand, net als wateroverlast, een deel van ons leven wordt.’

In het Zuid-Europa duurt de ellende ondertussen voort. Dinsdag werd bekend dat de bosbranden in Spanje sinds begin juni 1,3 miljoen ton koolstof in de lucht hebben gebracht: een grimmig record. Toen het nieuws naar buiten kwam, woedden er nog minstens dertig bosbranden in Spanje.

