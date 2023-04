Duitsland stopt nu echt met kernenergie

Berlijn is ervan overtuigd dat het de klimaatdoelen én energiezekerheid kan bereiken zonder kerncentrales. ‘We hebben de situatie onder controle.’

Duitsland stopt dit weekend helemaal met kernenergie. Zaterdag worden de laatste drie nog draaiende atoomcentrales uitgeschakeld. De Duitse regering rekent erop dat zij, ondanks de oorlog in Oekraïne, de geplande vergroening van de elektriciteitsvoorziening zonder nucleaire energie voor elkaar kan krijgen.

“De stroomzekerheid bleef in de afgelopen moeilijke winter gegarandeerd, en zal ook verder gegarandeerd blijven”, verklaarde minister van economische zaken Robert Habeck tegen persbureau DPA. “We hebben de situatie onder controle.”

Uitstel vanwege de energiecrisis

De Duitsers zijn al ruim twee decennia bezig met hun veelbesproken Atomausstieg, het afstappen van kernenergie. De maatregel werd eind jaren negentig door de Groenen, waartoe minister Habeck behoort, voor elkaar gebokst. Sinds 2003 zijn zestien kerncentrales gesloten. De laatste drie atoomcentrales hadden eigenlijk al eind december dicht gemoeten, maar dat werd vanwege de energiecrisis met drieënhalve maand uitgesteld, tot zaterdag.

Nu is het dan echt afgelopen. De Emsland-centrale bij de Nederlandse grens in het noorden, de Neckarwestheim-centrale bij Stuttgart en het Isar 2-complex in Beieren gaan dicht. De komende jaren moeten de reactoren worden ontmanteld en zal worden gezocht naar een finale opslagplaats voor het radioactief afval.

Intussen blijft de stap tot op het eind omstreden. In andere Europese landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wordt de komende jaren juist fors geïnvesteerd in atoomenergie. Ook in Nederland zijn plannen voor twee nieuwe centrales. Critici wijzen erop dat Duitsland zonder nucleaire energie misschien meer gas en kolen zal moeten stoken voor een stabiele stroomvoorziening, wat tot meer CO 2 -uitstoot zou leiden. Ook vrezen zij dat Duitsland achterop raakt bij de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende atoomtechnologie, zoals kernfusie.

‘Liever vervuilende kolencentrales’

Bovendien is de publieke opinie omgeslagen. Afscheid nemen van atoomenergie was altijd behoorlijk populair, maar de oorlog heeft dat veranderd. Volgens peilingen is een ruime meerderheid van de Duitse bevolking er inmiddels voor om, op zijn minst voorlopig, door te gaan met kernenergie.

Ook de christendemocratische oppositiepartij CDU is kritisch. De CDU-vicefractievoorzitter in de Bondsdag, Jens Spahn, beschuldigt minister Habeck ervan dat hij liever vervuilende kolencentrales opstookt dan kernreactoren door te laten draaien. Volgens de christendemocraat is de sluiting zaterdag ‘een zwarte dag voor de klimaatbescherming’.

Ook binnen de regeringscoalitie veroorzaakt de stap fikse spanningen. De liberale FDP verwijt de Groenen dat zij van de Atomausstieg zo’n heilig geloofsartikel hebben gemaakt dat een rationele discussie niet meer mogelijk is. De liberale leider Bijan Djir-Sarai pleit voor een meer ‘open geest’.

‘Kerncentrale blijkt altijd weer een economisch fiasco’

Maar de groene minister Habeck houdt voet bij stuk. De bewindsman wijst erop dat de Duitse gasopslagtanks voor zo’n twee derde vol zitten, dat Duitsland sinds het begin van de oorlog in hoog tempo terminals voor vloeibaar gas heeft gebouwd aan zijn noordkust, en dat het land succes boekt bij zijn overstap naar groene energie. Het afgelopen jaar was al 46 procent van de stroom in Duitsland op duurzame wijze opgewekt, met behulp van wind, zon of biomassa.

Volgens de minister zijn kerncentrales ook financieel helemaal niet te verdedigen. “Het bouwen van een nieuwe kerncentrale blijkt altijd weer een economisch fiasco, of het nou in Frankrijk is, in Groot-Brittannië of in Finland.”

Habeck en zijn Groenen weten zich gesteund door de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz, de derde partij in de regeringscoalitie. Al speelt daarbij mogelijk ook een vleugje politiek opportunisme. Want Scholz heeft net eind vorige maand in een nachtelijke marathonvergadering alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat tegenstellingen binnen zijn zogenoemde verkeerslicht-coalitie leiden tot de val van zijn regering. De sociaaldemocraten hebben geen trek in een nieuwe crisis.

“De Duitse energievoorziening is natuurlijk gegarandeerd, ook na 15 april”, verzekerde SPD-parlementariër Jakob Blankenburg in een interview met dagblad Die Welt. “Wie iets anders beweert, doet dat alleen maar om de publieke opinie op te stoken en de bevolking bang te maken.”

