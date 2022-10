Duitsland speculeert over Russische betrokkenheid bij sabotage spoornet

Als zaterdagochtend het treinverkeer compleet tot stilstand komt in het noorden van Duitsland, wordt al snel duidelijk dat dit niet veroorzaakt wordt door koperdieven, slecht herfstweer of een technische storing. In twee uiteinden van het land, Noord-Rijnland-Westfalen en Berlijn, blijken nét de juiste kabels te zijn doorgesneden die de interne communicatie van spoorwegbedrijf Deutsche Bahn urenlang onmogelijk maakt.

AG Kritis, een groep onafhankelijke IT-experts die onderzoek doet naar de zaak, concludeerde maandag dat de saboteurs een ‘uiterst gecoördineerde aanpak’ hadden. Omstreeks twee uur ’s nachts vernielden zij op professionele wijze de zware betonnen afdekking van een communicatiekabel in Herne en sneden de kabel door. In de vroege zaterdagochtend gebeurde hetzelfde bij een kabel in Berlijn, die diende als een back-up voor de kabel in Herne.

De daders waren dus goed op de hoogte van de kabelroutes en de werking van het GSM-R-systeem, het netwerk dat de communicatie mogelijk maakt tussen treintoestellen en de verkeersleiding. Dat zou duiden op mogelijke spionage. Eerdere aanvallen op spoorweginstallaties, meestal opgeëist door links-extremistische groepen, werden nooit zo professioneel uitgevoerd. Het is de eerste keer dat het treinverkeer in zo’n groot deel van het land urenlang stil kwam te liggen.

Speculatie over Russische betrokkenheid

Omdat de federale politie uitgaat van een politiek gemotiveerde misdaad, doet de afdeling staatsveiligheid onderzoek. Sabotage door een ander land wordt niet uitgesloten. In de Duitse media speculeren sommige experts over Russische betrokkenheid. “Rusland heeft interesse in het veroorzaken van paniek in Europa door te laten zien dat het de middelen heeft om het dagelijks leven daar stil te leggen”, zei de Duitse veiligheidsexpert Peter Neumann tegen de Duitse tv-zender RTL. Het incident komt nauwelijks twee weken na de vermoedelijke sabotage van de Russische gaspijpleidingen naar Duitsland, waarin Rusland ook als verdachte wordt aangemerkt.

De IT-experts van AG Kritis waarschuwden maandag dat meer aanvallen gepleegd kunnen worden op de infrastructuur en zien het incident van afgelopen weekend als mogelijk slechts een test. “Om het effect te zien van een dergelijke sabotage”, aldus de woordvoerder. Volgens de onderzoeksgroep is het aantal aanvallen op Duitse infrastructuur toegenomen sinds het uitbreken van de Russische oorlog in Oekraïne.

Ook de Bundeswehr, de Duitse krijgsmacht, is gealarmeerd. “Iedere elektriciteitscentrale, iedere kerncentrale, iedere pijplijn is een mogelijk doelwit”, zei generaal Carsten Breuer tegen de krant Bild am Sonntag.

De veiligheidsdiensten maken zich zorgen dat het land zich niet genoeg kan weren tegen aanvallen op de infrastructuur. Volgens transportminister Volker Wissing is dat een moeilijke opgave. “We hebben 34.000 kilometer aan spoorwegnetwerk. Dat kan geheel niet constant in de gaten gehouden worden.”

De politievakbond riep dit weekend op de spoorwegen en communicatiekabels beter te beveiligen met behulp van drones, sensortechnologie en het inzetten van meer veiligheidspersoneel.

