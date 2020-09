Duitsland neemt 1500 asielzoekers op uit Griekenland, maar vluchtelingen op Moria hebben er weinig aan

In het land waar het 'Wir schaffen das'-vluchtelingenbeleid van Merkel zowel bewonderd als gehaat wordt, kwam de beslissing niet tot stand zonder politieke ruzie. Terwijl de partijleiding van de conservatieve CDU van Merkel de afgelopen week de kat uit de boom keek, ging de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD vol in de aanval. De partij vindt dat Duitsland alle bewoners van Moria op moet nemen. Vice-voorzitter Kevin Kühnert eiste zelfs Seehofers ontslag als die niet zijn koppigheid omtrent het onderwerp opgaf.

Dat zal niet snel gebeuren. Seehofer, voorman van de zeer migratie-sceptische CSU (zusterpartij van de CDU), wil niet dat Duitsland de situatie alleen oplost, en eist een gezamenlijke Europese aanpak. Vrijdag ging Seehofer overstag om 100 tot 150 onbegeleide kinderen op te nemen, omdat ook andere Europese landen zich bij dat initiatief aansloten. Bij asielzoekende families waar het nu om gaat ligt de kwestie nog gevoeliger. De CDU raakte in 2015 in een crisis vanwege het progressieve vluchtelingenbeleid en in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar wil de partij de rechtse populisten van de AfD geen munitie geven.

Ook complex is dat de Griekse regering zelf niet wil dat andere Europese landen asiel verlenen aan de voormalige bewoners van het Moria-kamp. "Er bestaat geen twijfel dat Moria werd aangestoken door enkele hyperactieve vluchtelingen en migranten die de regering wilden chanteren", zei de Griekse minister-president Mitsotakis maandag. De regering is bang dat vluchtelingen in andere kampen brand zullen stichten als bekend wordt dat de vluchtelingen op Lesbos door Europese landen worden opgenomen.

Een Europees ‘ontvangstcentrum’ op Lesbos

Het lijkt erop dat de Griekse en Duitse regeringen in de afgelopen dagen tot een compromis zijn gekomen. Want de meesten van de voorgestelde 1500 vluchtelingen die in aanmerking komen om naar Duitsland te gaan zullen niet direct van Lesbos komen. Vierhonderd families die Duitsland op het oog heeft, zijn al eerder door de Griekse regering naar het vasteland gehaald en gekenmerkt als kwetsbaar.

De meeste vluchtelingen op Moria worden door het Duitse plan dus niet geholpen. Wel wil Merkel een Europees ‘ontvangstcentrum’ op Lesbos oprichten, waarvan de bedoeling nog niet helemaal duidelijk is. Ondertussen is de Griekse regering al begonnen met de bouw van een nieuw kamp op Lesbos. Daar zijn tot nu toe weinig migranten naartoe gegaan, omdat ze bang zijn te worden opgesloten en nog de hoop hebben opgevangen te worden door Europese landen.

Het zal woensdag de vraag zijn of coalitiepartner SPD het compromisvoorstel van de CDU accepteert. Ook zal besloten moeten worden hoe en wanneer de vluchtelingen naar Duitsland komen. Het zal in ieder geval geen probleem worden om in Duitsland onderdak te vinden voor de vluchtelingen. Verschillende Duitse burgemeesters hebben na de brand in Moria al aangegeven dat de vluchtelingen in hun stad welkom zijn.

Lees ook:

Na de brand in Moria volgt de honger: ‘De Lidl is dicht. Hoe komen we aan eten?’

De voedseldistributie na de branden in Moria is een ramp. Veel mensen hebben honger. ‘De Lidl is dicht. Hoe moeten we aan eten komen?’