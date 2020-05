Duitsland maakt zich zorgen over extreem-rechtse coronaprotesten: ‘Niemand durft meer de straat op’

Enigszins verloren lopen Christiane Tan en haar man Deniz op straat rond, op zoek naar mededemonstranten. Christiane is vrolijk verkleed in een aardbeikostuum, haar man draagt een shirt met de tekst: 'de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) liegt'. Hier op het Rosa-Luxemburg-Patz werd de afgelopen zeven zaterdagen de zogenoemde hygienedemo tegen de coronamaatregelen georganiseerd.

Christiane is naar het plein gekomen omdat ze haar vrijheid terug wil. "Ik wil leven zoals ik wil", zegt ze, terwijl ze een bord vasthoudt waarop staat geschreven: 'Lachen, dansen, levensvreugde! De sociale beperkingen maken ons ziek.'

Maar haar mening, zegt Christiane, mag niet gehoord worden: "In de media worden oppositiestemmen kapotgemaakt." Helemaal onverwacht was het dan ook niet, zegt het stel, dat ze al snel van het plein werden weggestuurd. Het plein is hermetisch afgesloten door de politie, omdat de afgelopen zaterdagen veel meer demonstranten naar het plein kwamen dan was toegestaan vanwege de sociale beperkingen.

Met blote voeten dansen op reggaemuziek

Naast het plein gaat een tegendemonstratie wel door. Het is een van de tientallen demonstraties die afgelopen weekend georganiseerd werden tegen de groeiende extreem-rechtse steun aan de demonstraties. Hier dansen demonstranten met blote voeten op reggaemuziek, soms onderbroken door een toespraak met de boodschap: demonstreren voor een andere mening is oké, maar zij aan zij demonstreren met fascisten is dat niet.

Het zijn niet alleen deze anti-rechtse activisten die zich zorgen maken over de demonstraties tegen de coronamaatregelen. Ook Duitse politici spreken zich uit over de groeiende rol van extreem-rechts in de protesten. Zo waarschuwde de Berlijnse Binnenland Senator Andreas Geisel demonstranten vrijdag: "Laat je niet gebruiken door extremisten". Volgens Geisel nemen niet alleen bezorgde burgers deel aan de protesten, maar ook 'democratie-verachters', die de liberale samenleving aan willen vallen.

Ook de AfD is prominent aanwezig bij de demonstraties, die bestempeld worden door de partij als het echte geluid van de Duitse burgers. Volgens ZDF Politbarometer steunt slechts 16 procent van de Duitse bevolking de demonstraties, terwijl dat onder AfD stemmers 61 procent is. De partij levert constante kritiek op de aanpak van de Duitse regering en speelt in op samenzweringstheorieën, die menen dat de overheid gevaarlijke vaccinaties wil verplichten en dat Duitsland richting een dictatuur koerst.

‘Rechts heeft onze mening overgenomen’

Het is een probleem, vinden ook Christiane en Deniz, die zichzelf als links positioneren. "Rechts heeft onze mening overgenomen en gebruikt die nu voor hun propaganda" zegt Christiane. "Terwijl de meeste demonstranten geen duidelijke politieke voorkeur hebben." Het stel is nu op weg naar het nabije Alexanderplatz, waar een week eerder 1200 demonstranten samenkwamen. Neonazi's en hooligans vielen de politie aan en gooiden met flesjes, 86 werden gearresteerd.

Op Alexanderplatz wordt duidelijk dat de politie eenzelfde scenario wil voorkomen. Grote delen van het plein zijn afgezet en tussen het winkelende publiek staat de oproerpolitie klaar. Al snel gaat bij aanwezige demonstranten tegen extreem-rechts het gerucht dat neonazi's op weg zijn naar het plein. Als vier kale mannen het plein opkomen nemen vijftien agenten hen meteen mee en gaat het plein op slot. "Het is een kat en muis spel", zegt een agent. De politie probeert steeds op verschillende plekken in de stad te voorkomen dat hooligans zich verzamelen.

Aan het eind van de middag lopen Christiane en Deniz nog steeds zoekend rond. In Berlijn lijken minder demonstranten tegen de coronamaatregelen op de been te zijn dan in de voorgaande weken. Maar of dat komt doordat de maatregelen al versoepeld worden, of doordat de aanwezigheid van extreem-rechts demonstranten afschrikt, is niet duidelijk. Christiane zegt geïrriteerd dat de strategie van de politie werkt: "Niemand durft meer de straat op" zegt ze.

In meer dan vijftig Duitse steden zijn de afgelopen weken demonstranten de straat op gegaan tegen de coronamaatregelen. Die protesten komen voort uit verschillende initiatieven. De hygiënedemonstratie in Berlijn is een initiatief van de groep ‘Demokratische Wiederstand’ die kritiek heeft op het kapitalisme en de macht van de elite. Vanaf april kregen de demonstraties aandacht van rechts-extremistische media. Ook personen als Atilla Hildmann, een bekende veganistische kok, organiseren demonstraties. Hildmann heeft inmiddels meer dan 25.000 volgers in een groep op Telegram waarin samenzweringstheorieën worden aangeprezen. Zo waarschuwde Hildmann dat Duitsland een dictatuur wordt en dat gezondheidsminister Jens Spahn een wet wil introduceren onder druk van Bill Gates, die zou resulteren in “eugenetica en genocide.” De Centrale Joodse Raad heeft laten weten zich grote zorgen te maken om holocaustvergelijkingen die tijdens de demonstraties worden gemaakt. Zo droegen verschillende demonstranten jodensterren met ‘ongevaccineerd’ erop geschreven.

