Duitsland maakt zich op voor een ‘gigantische energiecrisis’

Maandag komt de Nord Stream 1, de gaspijplijn die van Rusland door de Baltische zee naar Duitsland loopt, stil te liggen. Dat is op zich niet bijzonder: iedere zomer ligt deze tien dagen stil voor een onderhoudsbeurt. Maar Duitsland vreest dat de gaskraan daarna niet meer opengedraaid wordt.

De impact daarvan zou groot zijn. De gaspijplijn vervoert 72 procent van de Russische gasleveringen aan Duitsland. Sinds drie weken komt daar al 40 procent minder gas door; volgens Rusland vanwege technische problemen. Maar Duitsland gelooft dat dit een bewuste zet is van Poetin, die de gelegenheid die zich nu voordoet ook aan zal grijpen. “Niemand kan in Poetins hoofd kijken”, zei de Duitse economieminister Robert Habeck. “Maar we zien een patroon en dat kan tot dit scenario leiden.”

De afgelopen week is in Duitsland het besef gegroeid dat het land in een crisis kan belanden. “Er is een reële dreiging van een gigantische energiecrisis”, zei Markus Söder, de minister-president van Beieren. Verschillende politici verzochten de regering zo snel mogelijk het hoogste niveau van het gasnoodplan uit te roepen. De gasvoorraad is dan concreet in gevaar. Dit geeft de Bundesnetzagentur, de federale toezichthouder voor de gasinfrastructuur, de opdracht om verschillende gebruikers van het gasnetwerk af te sluiten om gas te besparen.

Wie krijgt voorrang?

Met dat vooruitzicht is een strijd in Duitsland losgebarsten over wie prioriteit krijgt. Dat huishoudens, ziekenhuizen en de brandweer beschermd worden is duidelijk, maar binnen de meeste sectoren heerst onzekerheid. De voorzitter van de vereniging voor Duitse boeren, Joachim Rukwied, waarschuwde deze week voor voedseltekorten in Duitsland als de landbouw geen voorrang krijgt bij de gasdistributie. “Zonder gas is er geen melk, geen boter, geen yoghurt”, zei hij tegen Rheinische Post. Ook voor de productie van kunstmest is gas nodig.

Andere bedrijven mogen dan niet direct noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Duitse samenleving, ze krijgen grote problemen in de toekomst als zij hun productie stilleggen. In de Duitse media klaagde Glasmanufaktur Brandenburg, de grootste Europese producent van glas voor zonnepanelen, door de Bundesnetzagentur te zijn gewaarschuwd zich voor te bereiden binnen dertig dagen te kunnen sluiten in het geval van gasnood. Maar als de verhittingselementen eenmaal afgekoeld zijn, duurt het achttien maanden om de productie weer op te starten. “De hele zonnepanelenindustrie wordt meegetrokken”, aldus directeur Nico Succolowsky.

Ook huishoudens zullen geraakt worden door een gascrisis. Bij grote gastekorten zal Duitsland tegen torenhoge prijzen op de markt gas moeten inkopen en dat wordt doorberekend naar de consument. De Bundesnetzagentur vreest dat veel huishoudens hun gasrekening dan niet meer kunnen betalen. Volgens de federatie van Duitse consumentenorganisaties zouden de extra betalingen kunnen oplopen naar 1000 tot 2000 euro per huishouden.

Warm water op vaste tijdstippen

Hoe hard de crisis gevoeld wordt, zal in heel Duitsland verschillen. Terwijl sommige gasopslagfaciliteiten al bijna vol zitten voor de winter, zit bijvoorbeeld het reservoir in Rehden slechts 21 procent vol en Wolferberg pas 12 procent. “Als de druk op het gasnet in een regio onder een bepaald minimumniveau zou zakken, zou de zekering in honderdduizenden gasketels in één klap springen,” vertelde Klaus Müller, directeur van de Bundesnetzagentur aan het Duitse mediabedrijf Funke Mediengruppe. “Specialisten moeten die handmatig weer inschakelen zodra in de regio weer gas beschikbaar is. Het zou zeer veel tijd kosten om de gasvoorziening te herstellen.”

Om dat te voorkomen zijn in iedere deelstaat crisisteams aangesteld. Zij werkten deze week koortsachtig aan plannen voor een dreigende gascrisis. Noordrijn-Westfalen kijkt hoe de energie-intensieve bedrijven in het industriële Ruhrgebied omhoog gehouden kunnen worden. In Berlijn moet de verwarming in overheidsgebouwen deze winter omlaag. En Hamburg onderzoekt of de stad bij een groot gastekort warm water alleen op vaste tijdstippen beschikbaar kan stellen.

Ook bedrijven worden aangemoedigd zich voor te bereiden. De Duitse regering raadt bedrijven aan generatoren aan te schaffen, voor het geval dat de stroom regionaal uitvalt. Bedrijven als Henkel overwegen werknemers weer vanuit huis te laten werken, om kantoren niet te hoeven verwarmen. Vonovia, Duitslands grootste vastgoedonderneming, heeft aangekondigd de centrale verwarmingstemperatuur van zijn appartementen ’s nachts naar 17 graden te verlagen.

Tips voor een gascrisis

Degene die het afgelopen week het drukst had, was misschien wel Klaus Müllerr. In verschillende media richtte hij zich tot huishoudens met tips hoe de gascrisis het beste door te kunnen komen. “Laat uw boilers en radiatoren controleren en afstellen. Dat kan uw gasverbruik tot 15 procent verminderen. Of: bespreek met elkaar in welke kamers het wat kouder mag zijn.”

En tussen de regels door liet hij zijn frustratie doorschemeren over de weinig vooruitziende blik van de Duitse politiek. Tijdens een conferentie in Berlijn klaagde hij dat het “moeilijk te begrijpen is” dat een land dat zijn welvaart heeft gebouwd op goedkoop Russisch gas “op geen enkele manier heeft nagedacht” over de zekerheid van de energievoorziening.

