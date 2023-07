Duitsland: Immigranten welkom in strijd tegen vergrijzing

Met een nieuwe immigratiewet wilt Duitsland zijn Willkommenskultur bestendigen. Maar de gastvrije ontvangst zal vooral gaan gelden voor geschoolde arbeidsmigranten.

Door de vergrijzing kampt Duitsland met een steeds groter tekort aan geschoolde arbeiders. Arbeidsminister Hubertus Heil vreest dat Duitsland in 2035 een tekort van maar liefst zeven miljoen vakkrachten op de arbeidsmarkt zal hebben. Volgens het Federaal Arbeidsbureau kampt momenteel al één op de zes beroepen met een tekort. Dat is volgens bondskanselier Olaf Scholz inmiddels ‘de grootste rem op groei in ons land’.

Duitsland is daarom sinds zo’n tien jaar actief op zoek naar geschoolde arbeiders die in het land willen komen werken. Met voorlichtingskanalen als de website Make it in Germany proberen de Duitsers mensen te enthousiasmeren. Maar door typische Duitse bureaucratische obstakels en de taalbarrière is het land nog altijd geen populaire bestemming voor goed opgeleide migranten, die liever naar landen als Canada, de Verenigde Staten of Australië vertrekken.

Naar Canadees voorbeeld

Met een radicale herziening van de immigratiewet wil Duitsland zichzelf een aantrekkelijkere bestemming maken. Het land wil met een puntensysteem gaan werken, naar Canadees voorbeeld. Een geïnteresseerde buitenlandse arbeider krijgt punten toegekend in twaalf categorieën, zoals diploma’s, leeftijd en talenkennis. Als de arbeider minstens zes punten heeft en zichzelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, krijgt hij een Chancenkarte: een visum voor een jaar om in Duitsland werk te komen zoeken.

De Duitse autoriteiten staren zich niet langer blind op diploma’s. Met twee jaar relevante werkervaring en een concreet werkaanbod kan een geschoolde arbeider al naar Duitsland komen, een diploma mag later voorgelegd worden. IT-specialisten hoeven zelfs geen diploma te hebben, als ze maar kunnen aantonen dat ze bepaalde kwalificaties hebben.

Voor hoogopgeleide migranten gaat er ook wat veranderen. Zij konden al gemakkelijker een verblijfsvergunning krijgen, als zij in Duitsland een baan met een jaarsalaris van minimaal 58.400 euro bruto aangeboden kregen. Dat wordt nu verlaagd naar 43.800 euro bruto.

Ook meer asielzoekers

De Duitse krant Die Zeit noemt de wetswijziging een keerpunt: ‘Duitsland heeft eindelijk begrepen dat het een immigratieland is’. De regering verwelkomt niet alleen geschoolde arbeiders, maar ook meer familieleden dan eerst. Zij mogen in de toekomst niet alleen hun kerngezin meenemen, maar ook afhankelijke ouders en schoonouders.

Daarnaast wil de regering ook meer asielzoekers verwelkomen. Door de wetswijziging kunnen zij nu tijdens hun asielprocedure een beroepsopleiding volgen of een baan zoeken. Als ze die gevonden hebben, krijgen zij meteen een verblijfsvergunning. De afgelopen jaren hebben Duitse bedrijven en gemeentes voor deze maatregel campagne gevoerd. Bedrijven met personeelstekorten staan te springen om arbeiders die al in het land zijn, en gemeentes zou het opvangkosten schelen.

De partijen CDU en AfD hebben veel moeite met de immigratiewet. “De regering stuurt een signaal de wereld in dat iedereen die op een illegale manier het land in is gekomen, hier kan blijven”, zei CDU-parlementariër Thorsten Frei. De partijen stemden tegen de wetswijziging, omdat deze de barrières tegen immigratie zou verlagen. Om dat te voorkomen heeft de regering ervoor gekozen de regeling alleen te laten gelden voor asielzoekers die vóór afgelopen maart hun asielaanvraag al hebben ingediend.

Mogelijke gevolgen voor Nederland

Tegelijkertijd zien sommige politici de wetswijzing juist als een bredere weg naar Europa. Ontwikkelingsminister Svenja Schulze pleitte na de recente bootramp in Griekenland, waarbij honderden migranten omkwamen, voor de immigratiehervorming. “Om te voorkomen dat mensen blijven sterven, moeten er legale wegen komen om te migreren naar Europa”, zei ze tegen radiostation Deutschlandfunk. De Duitse wetswijziging heeft ook gevolgen voor landen als Nederland, omdat migranten ook elders in Europa via een Duits werkvisum een baan kunnen vinden.

Maar het huidige politieke klimaat kan weleens het grootste obstakel blijken voor potentiële migranten. De anti-immigratiepartij AfD is populairder dan ooit en Deutschlandtrend, een peiling van omroep ARD, liet in mei zien dat een meerderheid van de Duitsers gelooft dat immigratie meer nadelen dan voordelen heeft. De Willkommenskultur die de regering voor ogen heeft laat zich niet met een wetswijziging afdwingen.

Hoe zit het in Nederland? Minder arbeidsmigranten Pieter Hasekamp, econoom en directeur van het Centraal Planbureau (CPB) noemt meer immigratie als oplossing voor de arbeidsmarktkrapte een schijnoplossing. “Allereerst, omdat het feitelijk niets oplost: ook migranten consumeren, hebben woningen nodig, onderwijs voor hun kinderen, gezondheidszorg. De komst van meer migranten leidt dus uiteindelijk ook weer tot nieuwe krapte”, zei hij tijdens de jaarlijkse EW Economie-lezing. “En de lasten en lusten zijn ongelijk verdeeld: de tuinder kan zijn tomaten goedkoop laten plukken, maar de gemeenten rond het Westland kampen met woningtekorten en overlast. Soms is het verstandiger om tomaten te importeren, in plaats van tomatenplukkers.” Gerichte arbeidsmigratie Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW vraagt arbeidsmigratie allereerst en bovenal om een langetermijnvisie. “Gebaseerd op de demografische ontwikkeling van Nederland en het effect daarvan op de instandhouding van onze publieke voorzieningen. Zo’n visie ontbreekt in Nederland”, zegt ze. “Landen met zo’n visie, zoals Canada en Duitsland, weten wat nodig is voor hun toekomst en sturen dus actief op het aantrekken van de mensen die zij nodig hebben voor hun toekomst.” Meer arbeidsmigranten van buiten Europa Jacco Vonhof, voorzitter van branchevereniging MKB-Nederland vindt dat vaklui ook van buiten Europa zouden moeten komen om de personeelstekorten op te vangen. Dat zei hij in een interview met De Telegraaf. Hij ergert zich eraan dat dit in Den Haag zo goed als onbespreekbaar is. “Minister Van Gennip verschuilt zich achter de weerstand in de Kamer en wijst op de huisvestingsproblemen. Terwijl je het zou kunnen hebben over het invoeren van een green card, over het tijdelijk laten overkomen van vakmensen, of over het sneller laten werken van mensen die in een asielprocedure zitten. Zeker in sectoren als de zorg, de bouw en de techniek”, zegt Vonhof in het interview. (Barbara Vollebregt)

