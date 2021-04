Duitsland houdt zijn adem in bij de machtsstrijd om de opvolger van Merkel

De K-strijd begon zondag, toen de Beierse premier Markus Söder plotseling zei dat ook hij wel bondskanselier Angela Merkel wil opvolgen. Söder is de leider van de Beierse CSU, die op het stembiljet samen met de CDU aan de verkiezingen meedoet. Het CDU had eigenlijk al min of meer Armin Laschet voor de post gekozen.

Het is niet helemaal het moment om over poppetjes te overleggen, want Duitsland zit zwaar in de corona-ellende. Toch vergadert vandaag zowel de CDU- als de CSU-top over de kandidatuurskwestie. Uiteindelijk zullen ze met één naam moeten komen en het zou ook fijn zijn als iedereen daar achter staat. Maar eenvoudig is het niet: voor Laschet is te zeggen dat hij een degelijk bestuurder is met een langdurige staat van dienst. Maar hij is niet populair, terwijl Söder wel tien keer zoveel charisma heeft. Die heeft, zegt men, wat Kennedy ook had: het vermogen om de mensen te laten glimlachen.

Eerst was het maandag de beurt aan de CDU-top. Die kwam rond het middaguur met haar besluit: de CDU blijft achter Armin Laschet staan, omdat hij een ‘verbinder’ is. Hij is natuurlijk ook CDU-lid.

Vervolgstappen

De CDU-vertegenwoordigers hebben nu aan Laschet gevraagd om met Söder te overleggen over de vervolgstappen. Wat die zullen zijn, wordt later maandag misschien duidelijk. De CDU wil in ieder geval graag aan het eind van deze week antwoord.

Van Markus Söder, de 54-jarige zoon van een metselaar uit een voorstad van Neurenberg, wordt al langer gedacht dat hij ambities heeft die veel verder gaan dat het premierschap van zijn Duitse deelstaat. Zondag bleek dat inderdaad zo te zijn. Toen zei hij dat hij zich als kanselier wil kandideren ‘als het CDU mij steunt’.

Dat steunen doet de CDU overduidelijk niet. Of Söder zich dan meteen ook terugtrekt uit de strijd, is nog niet bekend.

Succesvolle crisismanager

Niet alleen de CSU in Beieren staat achter de kandidatuur van Söder, ook de CDU-afdeling Berlijn. “Markus Söder is een succesvolle crisismanager die Duitsland uit de pandemie kan leiden en het land toekomstbestendig kan maken”, zei afdelingsvoorzitter Kai Wegner. Zijn opmerking maakt duidelijk dat er binnen de CDU twijfels zijn over de kandidatuur van Laschet.

Armin Laschet wordt als premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voortdurend bekritiseerd. Binnen de CDU bestaat de vrees dat de begin dit jaar ingezette neergang van de partij met de saaie Laschet aan het roer alleen maar groter wordt.

De partij verloor onlangs al twee deelstaatverkiezingen. Een corruptieschandaal en het als te traag ervaren vaccinatiebeleid tegen corona doet het imago van de regeringspartij geen goed. In een opiniepeiling van afgelopen zondag zei slechts een kwart van de inwoners dat hij Laschet graag het land zou zien leiden.

Het is niet bekend of er veel andere CDU-afdelingen zijn die openlijk Söder steunen. De CDU is veel groter dan zusterpartij CSU, die alleen bestaat in deelstaat Beieren. De top van het CSU vergadert maandagmiddag.

