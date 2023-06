Duitsland geeft Bundeswehr een boost met Israëlisch raketschild

Er werd al enige tijd over gepraat, maar nu lijkt het er zeker van te komen: Duitsland breidt zijn raketschild uit. Niet met Amerikaans wapentuig, maar met Israëlisch materieel. Woensdag keurde het parlement de eerste aanbetaling – van 560 miljoen euro – goed voor de aanschaf van het Arrow-3-luchtverdedigingssysteem, dat Israël al enkele jaren gebruikt.

Het is een flinke investering; in totaal zal Duitsland rond de 4miljard euro moeten neertellen. Het geld komt uit een speciaal fonds van 100 miljard euro dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vorig jaar in het leven riep. De geldpot kwam tot stand in de nasleep van Ruslands invasie van Oekraïne, en is bedoeld om de Duitse Bundeswehr een hoognodige boost te geven.

Duitsland en Israël moeten nog wel officieel een deal sluiten over de aanschaf van het systeem, meldt Reuters, maar naar verwachting zullen ze eind dit jaar tekenen. De kans dat Duitsland zich nog terugtrekt lijkt klein, omdat Israël in dat geval alle aanbetalingen van honderden miljoenen euro’s mag houden.

Ook buurlanden profiteren

Duitslands directe buurlanden lijken ook mee te profiteren van de aanschaf van de Arrow, aangezien het raketschild waarschijnlijk ook een deel van hun grondgebied zal dekken. Het zal nog wel enige tijd duren voordat Duitsland het in gebruik kan nemen. Als eind dit jaar de overeenkomst rond is, zal het tot eind 2025 duren voordat alles operationeel is.

De aanschaf van het Israëlische systeem betekent een flinke verbetering van Duitslands huidige raketschild. Het land is al in het bezit van Amerikaanse Patriot-eenheden, maar deze zijn bedoeld voor het uit de lucht schieten van raketten die een kortere afstand afleggen, en binnen de atmosfeer blijven. De Arrow is een stuk geavanceerder, en kan raketten die over een veel langere afstand vliegen, vaak ook buiten de atmosfeer, uitschakelen.

‘Overal op voorbereid’

Het zijn geen overdreven voorzorgsmaatregelen: zo ligt Duitsland binnen het bereik van Russische middellange afstandsraketten, die onder andere in de exclave Kaliningrad gestationeerd zijn.

Scholz erkende in maart, toen al bekend was dat Duitsland en Israël aan het onderhandelen waren over de Arrow, dat de aankoop van het systeem zeker geïnspireerd was door de Russische invasie. “We moeten overal op voorbereid zijn”, zei hij toen tegen de Duitse omroep ARD. “Gezien we een buur hebben die bereid is geweld te gebruiken in het behartigen van de eigen belangen”.

Lees ook:

De oorlog in Oekraïne drukt de Duitsers met de neus op de feiten: het leger verkeert in erbarmelijke staat

Door de oorlog in Oekraïne is de tijd voorbij dat Duitsland zich weinig met het leger hoeft bezig te houden. Het land wil de hoeksteen van veiligheid in Europa worden, maar het Duitse leger kampt met tekorten en een twijfelende politiek.

Is het Duitse leger klaar voor de grootse plannen van bondskanselier Scholz?

Duitsland neemt na 75 jaar afscheid van een zeer terughoudend militair beleid. Maar is het land wel klaar voor dit ‘keerpunt in de geschiedenis’?