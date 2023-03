Duitsland geeft afgewezen asielzoekers een tweede kans

In een fractie van een seconde moet de buschauffeur Ousman Saidi een beslissing nemen, als ezels vanuit het niets de Gambiaanse autoweg op komen rennen. Op de linker weghelft spelen kinderen, dus gooit hij het stuur om naar rechts. Zijn voorwiel komt in een gat terecht, de bus slaat om en meerdere passagiers komen om het leven.

Op het politiebureau weet Saidi wat dat zal betekenen. Het land staat bekend om het hoge aantal verkeersongelukken. Niet de gebrekkige infrastructuur, maar bestuurders worden daar vaak verantwoordelijk voor gehouden. “In Gambia wordt het niet als een ongeluk gezien”, zegt hij. “Ik wist dat ik jaren in de cel zou belanden.” Op het toilet ziet hij kans te ontsnappen en vlucht door Noord-Afrika, via de Middellandse zee naar Italië.

Op een vliegtuig teruggezet

Eind 2018 komt hij in Duitsland aan en doet een asielaanvraag. Maar die wordt afgewezen, omdat de staat in zijn verhaal geen goede reden ziet om hem te laten blijven. In de praktijk krijgen asielzoekers alleen een verblijfsvergunning als zij uit een oorlogsgebied komen, vervolgd worden vanwege hun religie, identiteit, politieke denkbeelden of seksuele geaardheid, of vanwege familiehereniging. Toch gaat de nu 41-jarige Saidi niet terug. Hij wil niet en kan niet op een vliegtuig teruggezet worden, omdat hij geen paspoort heeft.

In Nederland komen deze uitgeprocedeerde asielzoekers vaak in de illegaliteit terecht. Ze kunnen niet weg, maar kunnen ook geen deel uitmaken van de samenleving. Omdat zij ongedocumenteerd zijn heeft de Nederlandse regering geen grip op deze groep en staat voor een dilemma hoe dat op te lossen is.

Migratie-experts wijzen op het systeem in Duitsland. Daar kunnen uitgeprocedeerde migranten een Duldung krijgen, een getolereerde status, als zij door conflict in hun land, gezondheidsredenen, of ontbrekende reisdocumenten het land niet kunnen verlaten. Zij krijgen een identificatiedocument, wat zakgeld en kunnen in sommige gevallen werken of een opleiding volgen. Uiteindelijk kunnen ze zelfs kans maken op een verblijfsvergunning.

Niet langer ongedocumenteerd

Ook Elina Jonitz ziet mogelijkheden in het Duitse systeem. De Duitse migratie-expert promoveert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft zicht op het thema in beide landen. “Het idee van Duldung is in principe goed”, zegt ze. Het geeft volgens haar wat zekerheid. De migranten zijn bekend bij de autoriteiten, ze hebben een papier dat hun verblijf garandeert. “Ze zijn dus niet langer ongedocumenteerd.”

Toch is ook het Duitse systeem niet perfect. “In de praktijk ervaren mensen hun positie toch als erg onzeker en tijdelijk”, zegt ze. Duldung wordt voor enkele maanden gegeven, soms slechts een maand. Na deze periode moet de migrant terug naar de immigratiedienst en kan deze altijd besluiten de status weer in te trekken en de migrant alsnog uit te zetten.

Velen belanden in een Kettungduldung, zij blijven jarenlang steken in een getolereerde status, zonder verder te komen. “Je blijft in onzekerheid”, zegt Jonitz. “Je kunt hier blijven maar geen leven opbouwen. Een Duldung op zichzelf biedt weinig toekomstperspectief.”

Iedere deelstaat een andere manier

Zo mag men met een Duldung over het algemeen niet werken. Toch worden de regels in iedere deelstaat op een andere manier geïnterpreteerd. “Soms hangt het zelfs af van de regio, of de specifieke ambtenaar die zij tegenover zich hebben”, zegt Jonitz. Daardoor verschilt de situatie sterk voor mensen met een Duldung. Zo kunnen migranten die al werkten voordat ze een Duldung kregen daar toch vaak mee doorgaan met toestemming van immigratieambtenaren.

Migranten met een Duldung light krijgen juist minder rechten. Zij hebben een onopgehelderde identiteit omdat zij verkeerde informatie gaven of geen paspoort konden overleggen. Ook Ousman Saidi heeft deze status. “In Afrika werkt het anders, daar hebben veel mensen geen paspoort”, zegt hij. “Ik heb dat nooit gehad, het kost veel geld en dat kon ik me niet veroorloven.” Als hij toch een paspoort zou kunnen regelen loopt hij het risico uitgezet te worden. Uitgeprocedeerde asielzoekers die met een paspoort naar de immigratiedienst gaan kunnen namelijk opgepakt en op een vliegtuig gezet worden.

Saidi krijgt steeds een Duldung die een maand geldig is. Dan moet hij weer terug naar de immigratiedienst, waar hij vaak met buikpijn naartoe gaat. “De meeste mensen die daar werken zijn geen goede mensen”, zegt hij. De Duitse immigratiedienst is vaker in opspraak geraakt vanwege bureaucratische chaos. “Je hebt het gevoel dat je constant onder druk staat.”

Je voelt je een gevangene

Iedere maand reist hij ervoor vanuit Berlijn naar een kleine stad in de buurt van Magdeburg. Daar is namelijk gerigistreerd en moet daar ook blijven wonen. Dat deed Saidi in eerste instantie ook, maar vond dat de moeilijkste periode in Duitsland. “Je voelt je een gevangene, alsof wij weer tot slaaf worden gemaakt”, zucht hij. “Ik ben geen crimineel, ik ben geen slecht persoon.”

Hij houdt het er niet lang vol en voelt zich door racistische incidenten steeds meer een buitenstaander. “Dan loop je mensen op hetzelfde trottoir tegemoet en steken ze over om aan de andere kant van de straat te lopen”, zegt hij. Laatst nog schreeuwde een oudere man naar hem: “Ga terug naar Afrika, hier is niet je thuis!” Normaal houdt Saidi, een bescheiden man met een rustige stem, zich in. Maar nu besloot hij er toch wat van te zeggen: “Jij bent oud, jij zou jongeren juist een goed voorbeeld moeten geven.”

Na enkele maanden besluit hij toch naar Berlijn te vertrekken. Daar is een grotere Gambiaanse gemeenschap, die hem meer steun kan bieden. Velen leven er ook met een Duldung. Op de begane grond van een van de vervallen flats rondom het centrale metrostation Kotbusser Tor woont hij met vier andere mannen uit Gambia samen, hoewel hij zich er niet kan inschrijven. Het huis is kleurrijk, Afrikaanse muziek staat de hele dag op en er wordt veel samen gekookt. Maar de gordijnen blijven hier de hele dag gesloten.

Bijverdienen als schoonmaker

Hier brengt Saidi zijn dagen wachtend door. “Af en toe ga ik wandelen, maar dan kom ik weer thuis en zit je hier de hele dag”, zegt hij. Geld om iets te ondernemen heeft hij niet. Sinds hij een Duldung light heeft is zijn bijstand gehalveerd naar 180 euro per maand. Af en toe kan hij zwart wat bijverdienen als schoonmaker. Maar dat is niet genoeg om bijvoorbeeld te investeren in een taalcursus. “Ik zou graag wat willen leren om mijn tijd nuttig te besteden”, zegt hij. “Maar ze willen je niet helpen en ze willen ook niet dat je jezelf helpt.”

In de gemeenschap ziet hij wat voor een impact dat heeft. “Sommigen draaien door”, zegt hij. “Ze worden agressief of plegen zelfmoord.” Anderen gaan drugs verkopen in het nabije Görlitzerpark. De afgelopen jaren is de drugscriminaliteit daar zo hard toegenomen dat de politie er nog nauwelijks grip op heeft. “Ze proberen een kans voor zichzelf te creëren”, legt Saidi uit. “Dit lijkt voor hun de enige optie om verder te komen, want ze mogen niet werken of studeren.”

Toch is het leven met een Duldung-status vaak níet uitzichtloos, zegt migratie-expert Jonitz. “Het grote verschil met Nederland is dat in Duitsland uitgeprocedeerde asielzoekers niet meteen op een doodlopend spoor terecht komen”, vertelt ze. “Een Duldung creëert mogelijkheden, niet voor iedereen, maar een groot deel heeft een kans om op een later tijdstip toch een verblijfsvergunning te krijgen.”

In een stroomversnelling

Volgens Jonitz zijn die kansen in de afgelopen vijftien jaar steeds groter geworden. Dat komt enerzijds doordat uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland vanwege de Duldung zichtbaar zijn, in tegenstelling tot mensen zonder papieren in Nederland. Zij komen dus meer in aanraking met de autoriteiten, waardoor hun problemen gehoord kunnen worden. Door de vluchtelingencrisis van 2015 kwam dat proces in een stroomversnelling, want het land zat daardoor ineens met een grote groep, vaak jonge, asielzoekers.

Zo zag Jonitz in de deelstaat waar ze opgroeide, het economisch sterke Baden-Württemberg, dat het bedrijfsleven zich ging inzetten voor de rechten van asielzoekers. “Zij eisten meer zekerheid”, zegt ze. “Want zij investeerden steeds in werknemers die moesten stoppen wanneer hun asielaanvraag werd afgewezen.” Volgens Jonitz wordt in Duitsland het debat over asielzoekers veel meer dan in Nederland gekoppeld aan de arbeidsmarkt. “Wij zeggen: in veel sectoren hebben we een tekort aan arbeidskrachten. Waarom maken we niet gebruik van deze groep migranten die al in het land zijn?”

Nu Duitsland sinds eind 2021 een progressieve regering heeft, weegt dat argument nog zwaarder. Aan het begin van dit jaar werd het Chancen-Aufenthaltsrecht ingevoerd. “Het geeft recht op een proef-verblijfsvergunning”, zegt Jonitz. Migranten die langer dan vijf jaar met een Duldung in Duitsland leven, krijgen achttien maanden de tijd om bepaalde mijlpalen te halen. Zo moet men de Duitse taal leren en hun identiteit ophelderen door documenten te verschaffen. Alle Duldung-houders mogen tijdens deze proefperiode ook werk zoeken of een opleiding volgen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, verandert die proef-verblijfsvergunning in een meer permanente status.

Persoonlijke omstandigheden

Het is volgens Jonitz dan ook vooral een maatregel om integratie te stimuleren. “Zij kunnen daar naartoe werken en worden er dan voor beloond”, zegt ze. Ook minister Nancy Faeser van binnenlandse zaken liet bij de introductie van de regeling het woord integratie vaak vallen. “Wij willen dat goed geïntegreerde mensen in ons land ook goede kansen krijgen”, zei ze. Toch zal het niet bij iedereen dat gewenste effect hebben, denkt Jonitz. “Niet iedereen kan zomaar een taal leren of werk vinden”, zegt ze. “Er zijn veel persoonlijke omstandigheden waardoor mensen niet aan de eisen kunnen voldoen.”

Toch ziet ze dat de regeling veel migranten hoop geeft. Volgens de Duitse overheid komen 136.000 mensen in aanmerking voor de proef-verblijfsvergunning. “Het is een nieuwe route naar een verblijfsvergunning”, zegt Jonitz. “En een verblijfsvergunning verandert hun leven compleet. Ze kunnen een leven opbouwen, reizen en familieleden bezoeken. Ze voelen zich veiliger en geen tweederangs burger meer.”

Onder de knie

In zijn kamer met gesloten gordijnen vertelt Ousman Saidi dat hij niet weet of het Chancen-Aufenthaltsrecht ook hem een uitweg kan bieden. Hij is bijna vijf jaar in Duitsland, maar heeft nog altijd geen identiteitspapieren. Daarbij weet hij niet of het hem gaat lukken in anderhalf jaar tijd Duits onder de knie te krijgen, hij heeft namelijk moeite met lezen en schrijven.

Als hij weer terug zou kunnen naar Gambia zou hij niet na hoeven denken, hij zou meteen gaan. “Want ik ben bang dat ik hier geen toekomst heb”, zegt hij. “Misschien kan het nog als een verassing komen, maar op dit moment heb ik weinig hoop. Ieder dag word ik wakker met stress en dat is niet goed voor een mens. Op een dag ga je daar de gevolgen van merken.”

