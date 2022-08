Duitsland en Polen gooien met modder over de vissterfte in de Oder

Het is eind juli als in de Poolse dorpen aan rivier de Oder dode vissen aan beginnen te spoelen. Eerst zijn het er een paar, maar al snel zit de rivier vol viskadavers, sommige van wel een meter groot. Hoewel het gruwelijke tafereel en de penetrante geur Polen verontrusten, haalt de milieuramp pas twee weken later het nieuws, als Duitse vissers verrast worden door de gigantische hoeveelheid dode vis die opeens in het Duitse deel van de rivier opduikt.

“Een vissterfte als deze hebben we nog nooit gezien”, zei Axel Vogel, de milieuminister van de deelstaat Brandenburg, waar de rivier bij de stad Frankfurt Oder de Duitse grens oversteekt. Duitse milieuorganisaties schatten dat een kwart tot de helft van de vissen in de Oder sterven. Met behulp van drijvende barrières hebben schoonmaakploegen uit de twee landen inmiddels meer dan 200 ton viskadavers uit de rivier gevist. Een extra 200 ton zou nog in de rivier drijven.

Onderzoek naar duizenden mogelijke oorzaken

Hoewel de puzzelstukjes steeds meer op hun plaats komen, blijft de oorzaak van de vissterfte onduidelijk. Inmiddels zijn niet alleen laboratoria in Duitsland en Polen betrokken bij het oplossen van het mysterie, ook laboratoria in Nederland, Engeland en Tsjechië doen onderzoek naar duizenden mogelijke oorzaken. Zo blijkt er veel mis te zijn in de Oder: het zuurstofgehalte en de pH-waarde waren te hoog, het nitraat-stikstof gehalte en de waterstand te laag en de temperaturen te heet.

Maar de belangrijkste verdachte op dit moment heet Prymnesium parvum, een giftige alg die doorgaans in stilstaand water te vinden is. Satellietbeelden laten zien dat de alg explosief is gegroeid in de Oder en dat zou komen door zoutlozingen in de rivier. De Poolse krant Gazeta Wyborcza maakte vorige week bekend dat de Poolse autoriteiten er begin augustus al van op de hoogte waren dat grote hoeveelheden zout water uit een reservoir van een kopermijn de rivier in stroomden.

Toch zijn er twijfels of die alg daadwerkelijk de enige boosdoener is. Ook in voorgaande jaren had de Oder te maken met verhoogde zoutniveaus. Daarbij werd de vissterfte voor het eerst opgemerkt in de stad Olawa, 170 kilometer stroomopwaarts van de mijn. De Duitse autoriteiten gaan er daarom vanuit dat de milieuramp meerdere oorzaken heeft. “Het lijkt een chemische cocktail te zijn geweest”, aldus de woordvoerder van het Duitse ministerie van milieu.

Pesticide in het water

De aanhoudende onzekerheid leidt ondertussen tot steeds grotere spanningen tussen Duitsland en Polen. Op een onderzoeksresultaat van een laboratorium in Brandenburg, dat een grote hoeveelheid pesticide in het water vond, reageerde Polen gepikeerd. ‘Attentie, er wordt weer nepnieuws verspreid in Duitsland!!!!’, schreef de Poolse milieuminister Anna Moskwa zaterdagavond op Twitter. Moskwa ziet het resultaat als een ‘onrechtvaardige aanval’ op Polen. ‘Eerst de industrie, nu de landbouw? Wat volgt?’, schreef ze in een andere tweet.

De Duitse media merken intussen ‘anti-Duitse sentimenten’ op bij Poolse politici en media. De Poolse nationalistisch-conservatieve regering staat onder druk omdat de autoriteiten in eerste instantie langzaam op de vissterfte reageerden. Het land zou zich niet houden aan internationale afspraken, die het delen van informatie bij dergelijke grensoverschrijdende milieurampen voorschrijven. “De Duits-Poolse samenwerking werkt op dit punt duidelijk niet goed”, zei de Duitse milieuminister Steffi Lemke.

Maandag ontmoetten Duitse en Poolse experts elkaar voor het eerst om hun onderzoeksresultaten te bespreken, om zo “mogelijke meningsverschillen” op te lossen. Een dag later kondigde de Poolse regering maatregelen aan om de rivier in de toekomst te beschermen. Zo moet de waterkwaliteit in het vervolg constant gemonitord worden. Ook hebben Poolse autoriteiten 282 illegale afvoerpijpen in de rivier ontdekt, die momenteel onderzocht worden. De Europese Unie dringt Polen erop aan om iets te doen tegen illegale lozingen.

Schoonmaken van de rivier te langzaam

Ook op de Duitse regering is er kritiek. Till Backhaus, de milieuminister van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren, vindt dat Berlijn te weinig druk op Polen zet. En Duitse vissersverenigingen klagen dat het schoonmaken van de rivier te langzaam verloopt. “Aan de Poolse kant waren de autoriteiten duidelijk sneller in de weer”, schreven ze in een gezamenlijke verklaring. Polen klaagt verder dat Duitsland maar weinig drijvende barrières heeft opgezet. Het land is bang dat het kwetsbare ecosysteem van het Poolse meer bij Stettin, waar de Oder weer terug het land in stroomt, aangetast wordt door de viskadavers.

Gelukkig blijkt het meer vooralsnog redelijk door de crisis te varen. Levende vissen zijn er nog te zien, hoewel ze dichtbij het oppervlakte zwemmen vanwege het gebrek aan zuurstof in het water. Ook in Duitsland klinken langzamerhand hoopvolle signalen, zo zijn rivierkreeften en mosselen weer in beweging gekomen. Desondanks wordt gevreesd dat de gevolgen van de vissterfte voor het ecosysteem, visbedrijven en de toerismesector hoogstwaarschijnlijk jarenlang gevoeld zullen worden.

