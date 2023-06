Duitsland en Frankrijk ruziën over kernenergie

Over de Franse kerncentrales valt niet te onderhandelen. De Franse minister van financiën Bruno Le Maire zette de Franse positie kracht bij met een bezoek, vrijdag aan de kerncentrale van Penly, aan de Franse noordkust. Daar worden de komende jaren twee nieuwe reactoren gebouwd. Le Maire’s bezoek moet volgens het ministerie ‘herinneren aan de toezeggingen die de regering heeft gedaan met betrekking tot de grote uitdagingen van de sector’.

Die uitdagingen komen onder meer in de vorm van een verbeten ruzie met Duitsland. Dat land weigert kernenergie het etiket ‘duurzaam’ te geven. De Duitse minister van economie en klimaat Stefan Wenzel zei eerder deze week dat Duitsland ‘uiteenlopende keuzes voor andere energiebronnen op basis van fossiele brandstoffen respecteert’, zolang die maar helpen om Europa klimaatneutraal te maken. “Wat we echter niet kunnen accepteren, is als kernenergie wordt gedefinieerd als hernieuwbaar.”

Frankrijk heeft moeite de klimaatdoelen te maken

Dat is tegen het zere been van Frankrijk, dat de grootste moeite heeft zijn energiedoelen te halen. Als enige Europese land lukte het niet om het aandeel duurzame energie op het niveau te krijgen dat door de lidstaten was afgesproken. In 2030 moet 33 procent van de Franse energie uit hernieuwbare bronnen komen. De ironie wil dat Frankrijk dat makkelijk zou halen, althans, volgens de eigen definities. Het land telt 56 kerncentrales, en haalt meer dan 70 procent van zijn elektriciteit uit nucleaire energie – maar dat telt vooralsnog niet mee in de duurzame energiemix.

Frankrijk wil dat kernenergie door de Europese Commissie erkend wordt als schone, duurzame energie, en krijgt steun van andere landen die in kernenergie investeren, zoals Polen en Tsjechië. Want Parijs weigert zijn eigen definities aan te passen. Een nieuwe Franse wet die in juli ingaat, zorgt voor meer investeringen in duurzame energie en óók voor de bouw van veertien nieuwe kerncentrales.

Het grootste energiebedrijf EDF, dat vol aan de bak moet met het verduurzamen van zijn productie, is sinds donderdag volledig in handen van de staat. Dat moet het bedrijf, dat met behoorlijk verouderde kerncentrales in zijn maag zit en ten onder dreigde ten gaan, extra (financiële) ruimte geven.

Duitsland heeft een andere visie op kernenergie

De Duitse regering ligt dwars in het definitiedebat in Brussel. Duitsland heeft een andere visie op kernenergie. Na de kernramp in het Japanse Fukushima besloot de Duitse regering van Angela Merkel om alle Duitse reactoren binnen tien jaar te ontmantelen. Verschillende andere Europese landen volgden – al zorgt de oorlog in Oekraïne en de ongewenste afhankelijkheid van Russisch gas ervoor dat bijvoorbeeld België centrales toch langer openhoudt. Volgens de Franse regering weegt het kleine risico op een ramp als in Fukushima niet op tegen het feit dat kerncentrales nauwelijks CO 2 uitstoten.

Eerder dit jaar leek Duitsland wisselgeld te hebben gevonden. Het land wil zijn auto-industrie beschermen door zich af te keren van Europese afspraken om in 2035 de verkoop van benzine- en dieselauto’s te verbieden. Bij onderhandelingen in maart, boekte zowel Duitsland als Frankrijk een kleine overwinning. Traditionele auto’s die kunnen rijden op een synthetische brandstof, gemaakt van waterstof en koolstof, mogen ook na 2035 nog gemaakt worden. En de volgende, meer geavanceerdere generatie kernreactoren wordt wél erkend als duurzaam. Alleen zijn zowel die synthetische brandstof als die vierde generatie kerncentrales allebei nog in ontwikkeling.

