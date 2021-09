Duitsland bekritiseert Rusland wegens cyberaanvallen in aanloop naar verkiezingen

Het Duitse ministerie van buitenlandse zaken in Berlijn meldt dat er meerdere pogingen zijn gedaan om met behulp van zogenoemde phishing-mailtjes persoonlijke inloggegevens van parlementariërs in handen te krijgen. Op deze manier zou identiteitsfraude kunnen worden gepleegd.

De hackergroep Ghostwriter combineerde conventionele cyberaanvallen met het verspreiden van nepnieuws, aldus een woordvoerder van het ministerie. Enkele parlementsleden van de regerende coalitiepartijen – CDU en SPD – zijn slachtoffer geworden van de hack.

Dergelijke cyberactiviteiten worden in Duitsland al enige tijd gesignaleerd. De Duitse veiligheidsdiesten hebben dit jaar al drie keer eerder melding gemaakt van cyberaanvallen, de hackers van Ghostwriter zouden sinds februari actief zijn. Er wordt gespeculeerd dat Ghostwriter zich voorbereidt op zogenoemde ‘hack en lek’-operaties, waarbij gestolen informatie later wordt gepubliceerd, in originele vorm of met toegevoegde foutieve informatie. De Duitse inlichtingendienst gaf wel aan dat de pogingen van de hackers tot nu toe grotendeels onsuccesvol waren. Bij de gevallen waar de aanval was gelukt, leek er weinig schade te zijn aangericht.

Gevoelige informatie

De aanvallen zouden als doel hebben de Duitse binnenlandse politiek te destabiliseren in de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Die verkiezingen moeten duidelijk maken wie Angela Merkel na zestien jaar zal opvolgen als bondskanselier.

Op dit moment gaan Merkels CDU en de sociaal-democratische SPD in de peilingen afwisselend aan kop. Omdat de aanvallen het democratisch proces kunnen verstoren, vraagt Berlijn de Russische regering en vooral de militaire inlichtingendienst GU, de vroegere GRU, per direct te stoppen met de ‘onacceptabele cyberaanvallen’. Rusland heeft inmenging in buitenlandse verkiezingen herhaaldelijk ontkend.

Het is niet de eerste cyberaanval vanuit Rusland op de Bondsdag. In 2015 werd er ook ingebroken in het computersysteem van het Duitse parlement, waarna het dagenlang werd platgelegd om te voorkomen dat de inbrekers gevoelige informatie zouden onderscheppen. De hackers probeerden toen software te installeren om permanente toegang tot de computers van het parlement te verkrijgen. Merkel sprak toen van ‘hybride oorlogsvoering’, die ‘het vertrouwen tussen Duitsland en Rusland ondermijnt’.

Vorig jaar legde de Europese Unie sancties op aan twee Russische inlichtingendiensten en een eenheid van de GU naar aanleiding van hun betrokkenheid bij die hack. De vraag is nu of de nieuwe cyberaanvallen tot aanvullende sancties zullen leiden.

EU straft hackers van de Russische geheime dienst voor aanval op de Bondsdag

Brussel straft een hackersgroep die zou werken voor de Russische inlichtingendienst GROe voor een aanval op de Duitse Bondsdag in 2015. De aanval speelde het parlement dagenlang parten en er werden flink wat gegevens gestolen. Zelfs het e-mailaccount van bondskanselier Angela Merkel was niet veilig.

Zo manipuleren geheime diensten al decennia verkiezingen. ‘Het was heel, heel opwindend’

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen groeit de vrees weer voor manipulatie door Rusland en China. Maar Amerika onderneemt dit soort beïnvloedingsoperaties zelf ook al decennia. ‘Het was heel, heel opwindend’, aldus een ex-CIA’er over de heimelijke inmenging in Italiaanse verkiezingen.