Duitsers maken zich op voor vaccinatieplicht: ‘Wat moet dat moet’

Tussen haastende mensen in de metrotunnel onder Alexanderplatz zit de 25-jarige Jana Petrovic aan een stenen tafel, voor zich een flesje cola, een bakje met noedels en een portie kippenvleugels. Hier, in de warmte van de blauw-betegelde ondergrondse gangen, is ze zonder vaccinatie nog welkom bij de afhaalwinkels. Voor de Berlijnse restaurants moet je gevaccineerd of genezen zijn. “Ik laat me niet vaccineren”, zegt ze. “Veel mensen gaan dood aan de bijwerkingen.”

Petrovic heeft nog niet gehoord dat de regering een vaccinatieplicht wil invoeren en schrikt. “Vanaf februari moeten we gevaccineerd zijn”, roept ze naar haar geblondeerde moeder, die even verderop druk aan het videobellen is op een grote roze telefoon. Ook haar moeder is net als veel vrienden en familieleden niet gevaccineerd. “Nou ja, wat moet dat moet”, roept ze onaangedaan terug. “Maar kunnen ze wel garanderen dat ik er niet aan sterf?”

Bij een besmetting in april verloor Petrovic alleen haar reuk en smaak. Daarom is zij banger voor de bijwerkingen van het vaccin dan voor de ziekte. “Laatst las ik op internet dat een dertigjarige na haar vaccinatie ’s nachts ging slapen en niet meer wakker werd”, zegt ze. “Ik laat me echt niet inenten.” Wat ze in februari gaat doen weet ze nog niet, ze moet het nieuws eerst nog laten bezinken.

Geduld raakt op

Ondertussen raakt het geduld van veel Duitsers op. De afgelopen weken werd de roep om een vaccinatieplicht steeds luider, omdat velen het als de enige weg uit de pandemie zien. “Ik vind het juist. We zijn op een punt beland dat er eigenlijk geen andere alternatieven zijn”, zegt de 33-jarige opleidingscoördinator Katarzyna Baranowska, terwijl ze naast een biologische winkel met één oog op haar rondfietsende kind let. “Ik ben gevaccineerd, ook mijn familie en al mijn vrienden, maar op werk heb ik een paar collega’s die maar niet willen.” Het mondde uit in een verhitte discussie. “Hun keuze heeft namelijk consequenties voor de omgeving”, zegt ze.

De 35-jarige Stefanie Langner, die met haar vriend richting de grote kerstmark op het plein loopt, is woedend. “Ik heb in januari mijn stiefvader verloren en door zulke mensen kon ik in het ziekenhuis geen afscheid meer van hem nemen”, zegt ze. “Ook kan ik al lange tijd niet in het ziekenhuis terecht voor een kleine operatie, omdat het geen spoed heeft. Het houdt maar niet op. Door mensen die zich niet willen laten vaccineren zijn we in een duivelse spiraal terechtgekomen.”

In een winkel op het station werkt de 27-jarige Lize Schmidt, die met grote nepwimpers en haar haren in een strakke staart lauwe pizza’s verkoopt. Ook zij vindt het vaccineren belangrijk, maar vooral zodat iedereen zichzelf kan beschermen. Een vaccinatieplicht gaat haar veel te ver. “Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen”, zegt ze. Om de pandemie weer onder controle te krijgen heeft Schmidt liever weer meer coronamaatregels. “Ik denk dat een lockdown nu heel belangrijk is”, zegt ze. “Het was een fout dat we alle maatregelen lieten varen.”

Grenzen sluiten

De 86-jarige Marianne Müller, met subtiel roze geverfd haar en een lila mondkapje op, is al drie keer gevaccineerd, vertelt ze enthousiast. Ze staat achter de vaccinatieplicht: “Het zijn er nog te veel die niet gevaccineerd zijn.” Ook wil ze graag de grenzen sluiten om virusvarianten buiten te houden. “Ik had niet gedacht dat ik dat na de val van de Muur zou zeggen.”

Al haar kennissen zijn gevaccineerd, behalve haar verhuurster: “Dat is zo’n mystiek type.” Müller maakt zich zorgen over de corona-sceptische beweging in Duitsland, die waarschuwt dat het land door alle beperkingen een dictatuur dreigt te worden. “Zij zijn het juist, die een gevaar zijn voor onze democratie.”

Vaccinatieplicht in Europa Er bestaat inmiddels een bonte verzameling aan vaccinatieplichten binnen de Europese Unie. In Duitsland en Oostenrijk moet vanaf februari volgend jaar iedereen verplicht aan de prik, en in Griekenland geldt dat vanaf januari voor alle mensen boven de zestig. Handhaving gaan Oostenrijk en Griekenland met geldboetes afdwingen, de Duitsers denken daar nog over (de prikplicht moet daar nog aangenomen worden door het parlement). Elders in Europa bestaan al langer vaccinatieverplichtingen voor covid, maar dan voor specifieke beroepsgroepen – vaak op straffe van ontslag of loonvermindering. Italië was hier al vroeg mee: daar kregen zorgmedewerkers per mei te maken met een verplichting. Eenzelfde regeling voor medisch personeel geldt inmiddels ook in Griekenland, Frankrijk, België, Letland en Hongarije. Ook andere beroepsgroepen moeten er her en der aan geloven. Bijvoorbeeld docenten (Hongarije, Letland en vanaf december Italië), en veiligheidsmensen als militairen, brandweerlieden en agenten (Frankrijk, Letland, vanaf december Italië). Iris Ludeker

Lees ook:

Is het moreel te verantwoorden om niet-gevaccineerden buiten te sluiten?

Het is een maatregel die boven de markt hangt: alleen een coronapas voor gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona. Is dat te rechtvaardigen, of sluit dat ongevaccineerden ten onrechte buiten?