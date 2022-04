Duitsers bekijken Merkel met andere ogen

Kritiek op de vaak warme contacten tussen Duitse politici en het Kremlin is er al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, maar niet eerder klonk die zo hard als deze week. Voormalige Duitse regeringsleiders, van Gerhard Schröder tot Angela Merkel, kregen de schuld in de schoenen geschoven voor de Europese afhankelijkheid van Rusland. In de beschuldigingen zien Duitse media het begin van een proces om fouten in het Duitse Rusland-beleid bloot te leggen.

Geschokt door de beelden van dode lichamen in de straten van het bevrijde Oekraïense Boetsja, discussieert Europa over een energie-embargo dat Rusland de genadeklap moet geven. Maar Duitsland ligt dwars en daar is in Europa weinig begrip voor. Voor de Duitse ambassade in het Litouwse Vilnius lagen woensdag demonstranten met hun handen op hun rug gebonden, net als de slachtoffers in Boetsja. Ook in Duitsland eisten demonstranten in verschillende steden om een energie embargo.

Guy Verhofstadt, oud-premier van België, bekritiseerde Duitsland in het Europees Parlement. Verhofstadt verwacht van Duitsland ‘een voorbeeld als leider te geven, niet te treuzelen zoals nu’. Ook de minister-president van Polen, Mateusz Morawiecki, beschuldigt Duitsland ervan de ‘grootste rem’ op hardere sancties te zijn. Daarop verklaarde de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock dat een embargo de oorlog niet zou stoppen. Duitsland zou wel de intentie hebben om met Russische olie en gas te stoppen, maar heeft daarvoor een eigen tijdlijn.

Tijdens zestien jaar Merkel werd Duitsland steeds afhankelijker van Russisch gas

De Duitse regering zit in een lastig pakket en dat komt volgens critici door fouten van voormalig bondskanselier Angela Merkel. Tijdens haar zestien jaar aan het roer van Duitsland werd het land namelijk steeds meer afhankelijk van Russische grondstoffen. In 2014 importeerde Duitsland 36 procent van zijn gas uit Rusland, vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel was dat maar liefst 55 procent. CSU-voorzitter Markus Söder waarschuwt dan ook dat een embargo zal leiden tot “een werkelijk gigantische instorting van de Duitse economie en een massaal verlies van banen”.

Nu de kritiek op Duitsland in Europa toeneemt, wijzen de vingers niet meer alleen naar voormalig bondskanselier Gerhard Schröder, Poetin-vriend en bestuurslid bij Gazprom, maar ook naar de huidige bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Ook hem wordt verweten dat hij te dicht bij het Kremlin heeft gestaan.

Steinmeier, die vaak innig op foto’s stond met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov, gaf deze week toe dat hij in zijn eerdere positie als buitenlandminister fouten heeft gemaakt. “Mijn inschatting was dat Poetin niet de volledige economische, politieke en morele ondergang van zijn land zou riskeren ten behoeve van zijn imperialistische manie.” Maar hij had het ‘net als anderen’ mis.

Onder die ‘anderen’ valt ook voormalig bondskanselier Merkel. In Boetsja richtte de Oekraïense president Zelenski zijn woede op haar. “Ik nodig mevrouw Merkel en de heer Sarkozy uit Boetsja te bezoeken om te zien waartoe hun beleid van concessies aan Rusland heeft geleid.” De twee zouden volgens Zelenski indirect verantwoordelijk zijn voor de tragedie, omdat zij in 2008 tijdens een Navo-bijeenkomst de toetreding van Oekraïne tot het bondgenootschap verhinderd zouden hebben.

Duitsers bekijken Merkel nu met andere ogen

Na Zelenski’s beschuldiging liet de gepensioneerde bondskanselier voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog van zich horen, maar niet met veel woorden. Merkels woordvoerder liet aan persbureau DPA weten dat de bondskanselier nog steeds achter haar destijds gemaakte beslissingen staat.

Toch bekijken Duitsers Merkel langzaamaan met andere ogen. Toen ze in december na zestien jaar afzwaaide leken velen haar kennis en aanzien te gaan missen. Maar nu, vier maanden later, vragen Duitsers zich af waarom het land zo afhankelijk bleef van Russische olie en gas. En waarom ze het leger in zo’n belabberde staat achterliet.

In het Duitse tijdschrift Der Spiegel vraagt een columnist zich zelfs af wat de Oekraïense vluchtelingen zullen denken van de belabberde digitalisering en het bureaucratische moeras, structurele problemen die in zestien jaar onder Merkel nooit zijn opgelost.

