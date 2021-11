Duitse ‘wonderdokter’ vaccineert in het wilde weg met zelfgemaakt vaccin

Honderden mensen stonden zaterdag op het vliegveld in Lübeck in de rij voor een illegaal coronavaccin. Voordat de politie het vaccineren beëindigde, zijn vijftig mensen ingeënt met het vaccin, dat werd uitgevonden door de controversiële arts en ondernemer Winfried Stöcker. Zijn vaccin werd nooit goedgekeurd door de medische autoriteiten, dus besloot de miljonair zijn eigen vliegveld te gebruiken om er toch mee te vaccineren.

De 74-jarige Stöcker kondigde zijn vaccin groots aan in mei 2020, kort na het uitbreken van de coronapandemie. Zijn ‘wondervaccin’ zou eenvoudig te produceren en bewaren zijn. “In slechts enkele maanden kun je er heel Duitsland mee bevoorraden”, zei hij destijds. Maar de miljonair hield zich bij het ontwikkelen van zijn vaccin niet aan de reguliere medische procedures. Hij vond het onnodig om zijn vaccin eerst in klinische proeven op dieren te testen.

Op eigen houtje

Toen het Paul Ehrlich-instituut, de Duitse autoriteit voor vaccins en geneesmiddelen, in september 2020 vernam dat hij het vaccin op zichzelf, zijn gezin en medewerkers van zijn laboratorium testte, werd een strafrechtelijk onderzoek naar hem ingesteld. Stöcker, die eerder in opspraak kwam vanwege racistische uitspraken en zijn donaties aan de uiterst rechtse AfD, zegt dat hij ‘gedwarsboomd’ wordt door de Duitse autoriteiten. Maar volgens het Paul Ehrlich-instituut heeft hij zijn vaccin nooit beschikbaar gesteld voor officiële goedkeuring.

Op eigen houtje is Stöcker al langer bezig met zijn vaccinatiecampagne. In juli blijkt hij honderden mensen te hebben gevaccineerd in Kiesdorf, een stad dicht bij het Saksische Görlitz. Daar bezit hij een beroemd jugendstil-warenhuis, dat het decor was voor de film The Grand Budapest Hotel van Wes Anderson. Volgens Stöcker heeft hij ondertussen tienduizend mensen ingeënt met zijn vaccin, maar het is nog onduidelijk hoe hij dat gedaan zou hebben.

Op zijn blog voert Stöcker, die miljonair werd na de verkoop van zijn laboratoriumdiagnostiekbedrijf Euroimmun, strijd tegen de gevestigde medische wereld. Hij maakt zich zorgen over de in zijn ogen experimentele vaccins waaraan farmaceutische bedrijven grof geld verdienen. Hoewel zijn vaccin niet volgens medische standaarden is getest, gelooft hij dat hij zelf wél het belang van patiënten vooropstelt: “Ik heb een verantwoordelijkheid tegenover de patiënt, niet de staat”.

