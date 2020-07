Duitse vleesgigant slacht weer varkens na coronabesmetting

Het slachten van varkens bij vleesfabriek Tönnies in het Duitse Gütersloh is weer begonnen. De fabriek heeft vier weken stilgelegen, nadat daar meer dan 1400 werknemers besmet bleken te zijn met het coronavirus. De besmetting was al dusdanig verder gevorderd, dat het hele dorp in lockdown moest. Dat is nu voorbij. De eerste varkenstransporten kwamen donderdag al aan bij de fabriek, vrijdag zal naar verwachting ook de vleesverwerking weer van start gaan.

Tönnies, een bedrijf met tientallen dochterondernemingen, is de grootste vleesverwerkende fabriek van Duitsland. Dagelijks worden er meer dan 20.000 varkens geslacht. Dat de slachterij gesloten was, bracht varkensboeren in de wijde omtrek in de problemen. De ophoping van varkens veroorzaakte in één keer een enorm mestoverschot.

Mooie woorden

De affaire heeft de goede naam van de fabriek weinig goed gedaan. Tönnies had jarenlang mooie woorden gesproken over de werk- en woonomstandigheden van de vooral Oost-Europese werknemers, maar bij de corona-uitbraak van vorige maand bleek dat het bij mooie woorden gebleven was. De werknemers in de fabriek werkten met een slecht ventilatiesysteem, stonden dicht op elkaar en waren met tientallen tegelijk ondergebracht in honderden kleine woninkjes. Er werd weliswaar gezegd dat ze afstand moesten houden, maar dat was in de praktijk niet mogelijk.

Vrijdag zullen er plexiglazen schotten tussen de werknemers staan, is er een nieuw ventilatiesysteem en moeten er ook veranderingen zijn aangebracht in de huisvesting van de werknemers. De burgemeester van het dorp heeft aangekondigd dat hij alle maatregelen regelmatig zal controleren.

Kwaad bloed

Tönnies zette vorige week ook kwaad bloed door staatssteun aan te vragen. Daar heeft in Duitsland ieder bedrijf recht op, dat door de gezondheidsdienst wordt gesloten. Maar de 640.000 inwoners van Gütersloh voelen zich daardoor bekocht, want de lockdown begon net toen zij op vakantie wilden gaan.

“Tönnies moet goed nadenken hoeveel de bevolking van Noord-Rijnland-Westfalen nog van ze pikt”, reageerde deelstaatminister Karl-Josef Laumann van werkgelegenheid. Ook de bondsminister Julia Klöcker van landbouw had weinig begrip. Zij vond dat van de steunaanvraag een ‘verkeerd signaal’ uitging.

