Duitse regering doet een beroep op solidariteit om onzekerheid over gasleveranties te beteugelen

“Niemand wordt alleen gelaten”, zei bondskanselier Olaf Scholz vrijdag met het oog op de dreigende gascrisis. Hij onderbrak zijn wandelvakantie in de zuidelijke bergregio Allgäu om Duitsers tijdens een persconferentie moed in te spreken. Velen maken zich steeds meer zorgen over de komende winter: over de toekomst van de Duitse industrie, een dreigende economische crisis en onbetaalbare gasrekeningen.

Tijdens de persconferentie beloofde Scholz het wankelende energiebedrijf Uniper onvoorwaardelijk te redden. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor zestig procent van de gasleveringen in Duitsland. De uitspraak van Scholz, geïnspireerd op het Liverpool-lied You’ll never walk alone, deed Duitse media denken aan beloftes van oud-bondskanselier Merkel tijdens de kredietcrisis. Of aan de uitspraak die Mario Draghi, de voormalige president van de Europese Centrale Bank, deed bij de redding van de euro: “Whatever it takes.”

Grenzen aan de staatskas

Toch brengen de woorden van Scholz het land weinig rust en eenheid. Maandagavond bespraken politici bij het invloedrijke tv-programma Anne Will of Scholz zich wel aan zijn belofte kan houden. In de nasleep van de kostbare pandemie is het de vraag of de staatskas iedereen grenzeloos te hulp kan schieten. Ook maatregelen als korting op benzine en het openbaar vervoer, ingevoerd vanwege de hoge inflatie, stoppen al na de zomer vanwege het hoge prijskaartje.

Wat bijdraagt aan de onzekerheid is dat de overheid nog niet met concrete plannen is gekomen om Duitsers deze winter bij te staan. Coalitiepartners SPD en de Groenen willen steunpakketten voor gezinnen die in de bijstand zitten of een laag inkomen hebben. Maar de liberale FDP, die aan het roer staat van het ministerie van financiën, ligt dwars. Minister Christian Lindner ziet de oplossing in belastingvoordelen en reiskostencompensatie voor werknemers.

Intussen doet de regering een beroep op de solidariteit van Duitsers. Nu Rusland vanaf woensdag nog maar een vijfde van de afgesproken hoeveelheid gas gaat leveren, moet het land flink bezuinigen op gasgebruik. Op het Duitse journaal Tagesschau legde economieminister Robert Habeck uit dat het land nog gas uit Nederland en Noorwegen kan halen, maar dat de kans groot is dat de gasopslag deze herfst niet vol genoeg zit. Of het voldoende zal zijn hangt af van ‘hoezeer we in dit land zullen samenwerken’.

Gasnoodplan

Als de gasvoorraad niet toereikend is om de winter door te komen zal het land het hoogste, derde niveau van het gasnoodplan uitroepen. Verschillende gebruikers worden dan van het gasnetwerk afgesloten. Huishoudens zullen volgens economieminister Habeck beschermd worden, maar de Duitse industrie zal in dat geval zwaar geraakt worden. “Het is een grote zorg, die ik ook deel, dat dit kan gebeuren”, zegt hij. “Dat bepaalde productieketens in Duitsland of Europa gewoonweg stil komen te liggen.”

Om dat te voorkomen, moet de gasconsumptie volgens minister Habeck onmiddellijk vijftien tot twintig procent dalen. Door maatregelen als een verplichte onderhoudsbeurt voor gasverwarmingsinstallaties wil hij Duitsers de komende tijd in actie laten komen. “We zitten in een ernstige situatie”, aldus Habeck. “Het wordt tijd dat iedereen dat begrijpt.”

