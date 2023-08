Duitse Putschprins Heinrich XIII bouwde illegale gouden piramide tegen luistervinken

Terwijl prins Reuss al sinds december vastzit op verdenking van het beramen van een coup in Duitsland met ultra-rechtse handlangers, heeft hij nu ook ruzie met de bouwautoriteiten in de deelstaat Thüringen. In 2021 liet hij bij zijn jachtslot in Bad Lobenstein een hoge gouden piramide bouwen, maar vroeg er nooit een vergunning voor aan. Daar is nu een onderzoek naar gestart door de autoriteiten.

Toen agenten in december zijn jachtslot doorzochten, ontdekten ze het mysterieuze bouwwerk. Het object van tien bij tien meter staat naast zijn weide met lama’s fel te blinken in de zon. De vergulde aluminiumstructuur moest de 71-jarige prins waarschijnlijk beschermen tegen radiogolven. In de piramide vond de recherche stoelen en een veldbed, de ruimte was versierd met handgeschreven ‘hiërogliefen’, esoterische geschriften en gelamineerde decreten van de prins. De piramide en satelliettelefoons, omwikkeld in aluminiumfolie, laten zien hoe huiverig de prins was om afgeluisterd te worden.

Parlement afzetten

Al eerder bleek dat de prins, ook wel Heinrich XIII genoemd, veel te verbergen had. Op zijn landgoed kwam een groep van vooral ex-militairen en politiemensen regelmatig bijeen om een coup te beramen, zo bleek vorig jaar. Zij wilden een nieuw leger vormen en de Duitse regering en het parlement afzetten of de leden executeren. Inmiddels lopen er rechtszaken tegen 66 vermoedelijke leden van deze groep.

Prins Reuss zou de leider van deze groep zijn geweest en was het beoogde nieuwe staatshoofd van Duitsland na de coup. Toen dat bekend werd, vielen veel puzzelstukjes in elkaar voor zijn buren in Thüringen, die hem altijd al een rare snuiter vonden. Zo ontvingen alle dorpelingen vorige zomer een anonieme brief. “Heb je ook het idee dat er iets helemaal verkeerd zit in dit land?” Volgens de brief is iedere Duitser eigenlijk staatloos, maar via een website zou je een burgerschap kunnen aanvragen dat “je rechtmatig geërfd hebt door afstamming van voorouders”.

Dit blijkt het gedachtegoed van de Reichsbürger, een beweging waar naar schatting zo’n 20.000 Duitsers bij horen die de Bondsrepubliek niet erkennen. Ook prins Reuss is vermoedelijk een Reichsbürger.

‘Hij kan er niet tegen om een onderdaan te zijn’

De prins komt uit een vorstenhuis dat tot 1918 - het einde van de monarchie in Duitsland - twee staatjes in het Oost-Duitse Thüringen regeerde. “Zij hebben ooit geheerst en hij kan er nu niet tegen dat hij zelf een onderdaan is”, trachtte Hartmut Frieder het gedrag van zijn buurman prins Reuss te verklaren tegen Duitse media.

Volgens familielid Heinrich XIV was ‘Enrico’, zoals prins Reuss binnen de familie liefkozend werd genoemd, ooit een goed functionerende makelaar in Frankfurt. Hij was getrouwd met een Iraanse vrouw en kreeg met haar twee kinderen. “Dertig jaar geleden was hij een erg moderne, bevlogen ondernemer”, zei hij tegen omroep MDR. Maar door een ruzie verliet hij de familieclan veertien jaar geleden en sindsdien heeft hij nauwelijks contact met hen.

Familie distantieert zich van Reuss

De familie nam vier jaar geleden nadrukkelijk afstand van Reuss. Toen gaf hij een met samenzweringstheorieën doordrenkte speech tijdens de conferentie Worldwebforum in Zurich. Hij sprak over “joodse elites” die het op de adel gemunt hadden en oorlogen uitlokten om die te vernietigen. Bovendien klaagt hij al decennialang over onteigend vastgoed van zijn familie dat hij terug probeert te krijgen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam het Sovjetregime het landgoed van de familie Reuss in beslag, die vervolgens naar West-Duitsland verhuisde. Prins Reuss heeft sinds de val van de muur een groot deel van zijn fortuin gestopt in rechtszaken om het in Oost-Duitsland gelegen landgoed terug te krijgen. Het merendeel van de rechtszaken verloor hij, maar het jachtslot, waar hij de coup beraamde, kreeg hij indertijd wel terug.

In Thüringen is de ultrarechtse AfD momenteel de grootste partij en kunnen rechts-extremisten steeds meer hun gang gaan. Maar als het aan de bouwautoriteiten ligt, kan zelfs in deze deelstaat een gouden piramide die radiogolven weert niet door de beugel.

Lees ook:

Wie zijn de Reichsbürger, die worden verdacht van een couppoging in Duitsland?

Bij een vermoede couppoging pakte de Duitse politie vorige week 25 rechts-extremisten op. Zij zijn waarschijnlijk afkomstig uit het milieu van de Reichsbürger. Wat is het gedachtegoed van de beweging die de Duitse staat niet erkent?