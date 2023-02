Duitse probleemwolf is niet langer vogelvrij na doden van pony Dolly

Een hongerige wolf in Duitsland is ternauwernood ontsnapt aan de doodstraf. De wolf kreeg de straf opgelegd, omdat hij afgelopen najaar de pony doodbeet van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. De pony, Dolly, was 30 jaar oud. Von der Leyen zou er erg aan gehecht zijn geweest.

Volgens een Duitse expert had de wolf in kwestie er een gewoonte van gemaakt om op paarden en pony’s te jagen. Dat zegt ook de Europese Commissie: dat de pony die de wolf in september doodbeet toevallig van Von der Leyen bleek te zijn, was heus niet de reden om het roofdier vogelvrij te verklaren.

Volgens Europese wetgeving is de wolf een beschermde diersoort, waar niet op gejaagd mag worden. Voor agressieve ‘probleemwolven’ wordt echter weleens een uitzondering gemaakt. De autoriteiten kunnen dan de beschermde status van de wolf opheffen en lokale jagers aansporen de dieren af te schieten.

Een paarvrij dieet

Op precies deze wolf mocht eerst niet geschoten worden na tussenkomst van de Duitse wolvenbescherming, die zich afvroeg of er echt geen andere manier was om de wolf tot een paard- en ponyvrij dieet te verleiden. Een rechter oordeelde daarna dat de wolf wel degelijk gevaarlijk was, omdat hij meerdere paarden zou hebben aangevallen. Zijn DNA was, behalve op pony Dolly, ook op andere plaatsen delict gevonden.

Jagers kregen hem echter niet te pakken: de jachtvergunning op de wolf in kwestie was maar een paar maanden geldig, tot dinsdagnacht. Sindsdien kan de wolf weer zorgeloos door de Duitse bossen struinen.

In Duitsland zijn nu zo’n drieduizend wolven, fors meer dan in Nederland. Toch is het minder een probleem daar, vooral omdat er veel meer ruimte is in Duitsland.