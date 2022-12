Duitse politie pakt 25 mensen op voor beramen gewapende staatsgreep

De Duitse politie heeft woensdag met enkele duizenden agenten invallen gedaan op meer dan honderd plekken in het land en daarbij 25 vermoedelijke rechtsextremisten opgepakt. Federale aanklagers verdenken de arrestanten ervan dat zij een staatsgreep beraamden. Volgens justitie waren ze van plan het parlement te bestormen, de regering met geweld af te zetten en een nieuw bewind te installeren. Onder de verdachten zijn een militair van de KSK, een commando-eenheid van het leger, en meerdere reservisten van de strijdkrachten

“De democratie is weerbaar”, twitterde de Duitse justitieminister Marco Buschmann woensdag. Hij sprak van een ‘grote anti-terrorisme-operatie’. “Het vermoeden bestaat dat er een gewapende aanval op constitutionele organen was gepland.”

Demokratie ist wehrhaft: Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürger-Milieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) 7 december 2022

De operatie is illustratief voor de groeiende dreiging van extreemrechts in Duitsland. Volgens de Duitse justitie komen de coupberamers uit het milieu van de zogenoemde Reichsbürger. Dat zijn mensen die de huidige Bondsrepubliek Duitsland afwijzen, omdat ze die zien als een constructie die is opgelegd door de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog. Ze noemen zichzelf burgers van het Duitse Rijk van 1871. Sommigen weigeren ook belasting te betalen en leven in conflict met de autoriteiten. Volgens de Duitse inlichtingendienst BfV is het aantal Reichsbürger de laatste jaren gegroeid tot zo’n 21.000 en is sprake van toenemende radicalisering.

Een mengelmoes van samenzweringstheorieën

Volgens de aanklagers werd de samenzwering geleid door de 71-jarige prins Heinrich XIII P.R., een bekende telg uit een Duitse adellijke familie, en de 69-jarige Rüdiger v. P., een ex-parachutist. De prins, die voorbestemd was om het nieuwe bewind te gaan leiden, zou contact hebben gezocht met Russische functionarissen om te onderhandelen over een nieuwe orde na de omverwerping van de regering. Daarbij zou hij zijn geholpen door een Russische vrouw, genaamd Vitalia B. “Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat de personen met wie contact werd gezocht, positief reageerden op het verzoek”, aldus de aanklagers.

De verdachten worden volgens de Duitse justitie gedreven door een mengelmoes van samenzweringstheorieën, waaronder de uit Amerika overgewaaide QAnon-complottheorie en anti-vaccinatie-ideeën. De samenzweerders zouden er van overtuigd zijn geweest dat hun staatsgreep alleen met militaire middelen en geweld, waaronder moorden, kon worden uitgevoerd.

Voormalig parlementariër onder de arrestanten

Justitie meldt dat ook Birgit M.-W. tot de arrestanten behoort. Volgens weekblad Der Spiegel is zij een rechter en voormalige parlementariër van de radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Zij had minister van justitie moeten worden in het nieuwe regime. De AfD wordt al enige tijd in de gaten gehouden door de Duitse veiligheidsdienst. De dienst is bezorgd over toenemende radicalisering binnen de partij en over contact van AfD’ers met rechtsextremisten.

Ook in het Oostenrijkse Kitzbühel en het Italiaans Perugia werden woensdag twee mensen gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij het complot. In totaal worden volgens de aanklagers rond de vijftig mensen onderzocht.

