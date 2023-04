Duitse minister Baerbock moet puinruimen in Peking na ‘mislukt bezoek Macron’

De Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock is donderdag en vrijdag in China. Ze wil daar de indruk wegnemen dat Europa verdeeld is over de houding jegens Peking. Daarover ontstond onlangs verwarring, toen de Franse president Emmanuel Macron stelde dat Europa zich niet moet laten meezuigen in een conflict tussen China en de Verenigde Staten over Taiwan.

“De woorden van Macron hebben de reis van de buitenlandminister een nieuwe betekenis gegeven”, zegt Johann Wadephul, kopstuk van oppositiepartij CDU, in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De christendemocraat reist mee met de minister. “Baerbock heeft de kans het imago van Europa recht te trekken. Om te laten zien met wat voor Europa je te maken hebt en dat Europa niet naïef is. Veel landen wachten daar nu op.”

Het sociaaldemocratische Bondsdaglid Nils Schmid twitterde dat bondskanselier Olaf Scholz de Chinezen eerder al waarschuwde om niet met geweld de status quo van Taiwan te veranderen: ‘Ik ga ervan uit dat Baerbock dit exact zal herhalen en zo de indruk zal corrigeren die is ontstaan na het mislukte bezoek van Macron.’

Wir haben im KoaVertrag klar definiert, dass wir veränderte China-Politik brauchen, weil sich China verändert hat. Der Kanzler hat das bei seinem Besuch klar gemacht. V.a. hat Scholz bei seinem Besuch auch klare Warnungen bezüglich Taiwans ausgesprochen1/2 https://t.co/S4voIoGkf7 — Nils Schmid (@NilsSchmid) 12 april 2023

Spanning tussen Washington en Peking neemt toe

De spanning tussen Washington en Peking neemt de laatste jaren toe. Taiwan, dat zich in 1949 na een burgeroorlog afsplitste van het vasteland, speelt hierin een centrale rol. China beschouwt het democratische eiland voor zijn kust als deel van zijn grondgebied en wil Taiwan op een dag inlijven. Geweld wordt daarbij niet uitgesloten. Amerika en zijn bondgenoten bewapenen Taiwan en patrouilleren met marineschepen rond het eiland.

De Franse president Macron veroorzaakte afgelopen week ophef na een meerdaags staatsbezoek aan China. Terwijl China net een grote marineoefening begon waarbij het land Taiwan dagenlang omsingelde, gaf de Franse president in het vliegtuig terug een interview, waarin hij hamerde op het belang van ‘Europese strategische autonomie’. Volgens Macron moet Europa zich rond Taiwan niet laten meeslepen door de ‘Amerikaanse agenda en een Chinese overreactie’. Later nuanceerde de Franse president zijn uitspraken iets, maar hij hield vol dat Europa zich onafhankelijker moet opstellen van de VS. “Bondgenoot zijn is iets anders dan vazal.”

‘We staan op het punt om dezelfde fout te herhalen’

De uitspraken leidden tot opgetrokken wenkbrauwen in de VS en Europa. Volgens waarnemers illustreren ze eens te meer hoe lastig Europese landen het nog altijd vinden om één lijn te trekken als het gaat om China.

Zeker in enkele Oost-Europese landen, die momenteel sterk op Amerika leunen om Rusland af te schrikken, werden Macrons uitspraken geïnterpreteerd als pijnlijk onnozel. “Helaas zijn we nog niet genezen van onze geopolitieke blindheid”, reageerde de Litouwse buitenlandminister Gabrielius Landsbergis. “We kozen ervoor de dreiging van Russische agressie niet te zien, en nu kiezen we er weer voor de dreiging van Chinese agressie niet te zien. We staan op het punt om dezelfde fout te herhalen.”

