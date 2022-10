Liveblog Oorlog in Oekraïne

Duitse lobby: Marshallplan-aanpak nodig voor wederopbouw Oekraïne

De Oekraïense pelotonscommandant Mariia rust in een loopgraaf in de regio Donetsk, Oekraïne, zaterdag 2 juli 2022. Beeld AP

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.