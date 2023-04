Duitse hulpverlener schuilt voor gevechten in Soedan ‘Ik kom niet eens in de buurt van slaap’

Er is geen mens op straat in Khartoem, de hoofdstad van Soedan. Zwarte rook zweeft boven de gebouwen, bijna onafgebroken klinken explosies. Katharina von Schroeder en haar zoontje zitten verscholen in een basisschool. Ze waren aan het tennissen op de school toen zaterdag gevechten uitbraken tussen tussen de paramilitaire groep RSF en het reguliere leger van Soedan.

Na meerdere explosies sloten de Duitse Von Schroeder en vier andere volwassen de deuren van de school. Buiten is het drie dagen later nog steeds niet veilig, vertelt Von Schroeder maandagochtend. Tijdens het gesprek klinken er knallen, voor de zekerheid verplaatst het viertal zich met de zes aanwezige kinderen naar de kelder.

Katharina von Schroeder

Het enige positieve is dat het internet werkt, zegt Von Schroeder, die voor Save the Children actief is in het gebied. Via de telefoon heeft ze contact met collega‘s en de ambassade. “De informatie is onbetrouwbaar en gaat alle kanten op”, zegt ze. Ze hoorde verhalen over plunderingen en onbereikbare ziekenhuizen. Het enige waar ze zeker van is: onder geen beding naar buiten gaan.

‘Alles is onvoorspelbaar’

In de school kan ze het nog wel een tijdje volhouden, denkt ze. Er is water en stroom, sinds de gevechten is dat schaars in de rest van Soedan. Het geweld verspreid zich over meerdere steden en buitengebieden. Van Schroeder zegt dat er onophoudelijk wordt geschoten. “Alleen tijdens de Iftar is het even rustig”

Eten hebben ze zelf genoeg, in de school zit een keukentje met een behoorlijke voorraad. Von Schroeder denkt dat er de komende dagen meer mensen naar de school komen. Dan moet het schieten eerst verminderen, nu is er nog niemand op straat. Door al het geluid, de spanning en haar verantwoordelijkheidsgevoel heeft Von Schroeder nauwelijks geslapen. “Je moet alert blijven, berichtjes bijhouden. Ik kom niet eens in de buurt van slaap”, zegt ze. Vanavond denkt ze daarom maar in de kelder te blijven, daar is het stiller en veiliger. “Misschien geeft dat wat rust.”

Ondertussen spelen de kinderen gewoon door. Von Schroeder noemt het ‘geweldig’. “Ze hebben elkaar, doen spelletjes en ondergaan de situatie. Samen houden ze het wel even vol.” Von Schroeder zegt dat ze geluk hebben, en nu moeten afwachten. Verwachtingen over het conflict in Soedan heeft ze niet. “Alles is onvoorspelbaar, we kunnen alleen hopen.”

Lees ook:

Gevechten in Soedan tussen paramilitairen en leger: 83 doden, ruim 1.100 gewonden



Soedan is dit weekeinde opgeschrikt door geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger van het land.