Duitse honden snuffelen aan concertbezoekers om te controleren of ze corona hebben

In Nederland hebben we de coronapas, in Duitsland zetten ze speurhonden in. De stad Hannover is begonnen aan een proef waarbij honden aan concertbezoekers snuffelen om te checken of ze corona hebben. In eerder onderzoek visten de dieren 94 procent van de coronapatiënten er correct uit, aldus onderzoeksleider Holger Volk van de Universiteit voor Diergeneeskunde in Hannover.

Zondag vond het eerste proefconcert plaats, verzorgd door de rockband Fury in the Slaughterhouse. De vijfhonderd bezoekers moesten bij de ingang een wattenstaafje inleveren waarmee ze over de binnenkant van hun elleboog hadden gewreven. Herdershond Bea kon daarna binnen enkele seconden aangeven of de geur van het zweetmonster oké was. Resultaten zijn nog niet bekendgemaakt.

‘We moeten de kloof dichten’

De bezoekers moesten voor de zekerheid ook een negatieve PCR- of antistoffentest laten zien. Maar uiteindelijk is dat niet meer nodig, hopen de onderzoekers. Ze zien honden als een serieus middel om de culturele sector weer volledig open te krijgen.

De rockband werkt gratis mee, vier concerten lang. Dat is deels eigenbelang, want hoe sneller de zalen weer helemaal gevuld zijn, hoe beter. Maar de muzikanten voelen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo verklaarde Fury-zanger Kai Wingenfelder op de nieuwssite Bild. “Door de strijd tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, vooral op sociale media, is er een kloof ontstaan. Die kloof zouden we nu kunnen dichten. Eens kijken hoe de honden dit klusje klaren.”

