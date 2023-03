Duitse dwarsheid blijft bom onder Europese groene plannen

De regeringsleiders van Europa bespraken van alles, de afgelopen twee dagen, maar het belangrijkste onderwerp stond niet op de agenda. Dat was de pertinente weigering van Duitsland om zijn handtekening te zetten onder afspraken over benzine-auto’s die al zijn gemaakt.

Plotseling wil Duitsland de afspraak veranderen: ook auto’s die rijden op synthetische brandstoffen zouden na 2035 verkocht moeten kunnen worden, niet alleen elektrische. Vooral het moment waarop de Duitsers hun eis op tafel hebben gelegd, wekte verontwaardiging. “Als één lidstaat in deze fase kan gaan dwarsliggen, wie zal dan de volgende zijn die ook na afloop gaat dwarsliggen?”, vroeg de Letse premier Krisjanis Kanrins zich donderdag hardop af. De Belgische Alexander De Croo vond dat de leiders ‘nu niet mogen gaan twijfelen’.

Olifant in de vergaderzaal

Vanuit het Europees Parlement klonk ook hartgrondig gemopper, omdat het bereikte akkoord waar Duitsland zich nu tegen keert met veel moeite is bereikt. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola had de Europese regeringsleiders per brief laten weten dat de Duitse weigering ‘de geloofwaardigheid van het wetgevend proces dreigt te ondermijnen’.

Het was een merkwaardige zaak die als een olifant in de vergaderzaal van de regeringleiders stond. Twee dagen lang spraken de Europese regeringsleiders met elkaar in Brussel, maar de heikele kwestie van de auto’s stond niet op de agenda. Er waren andere dingen: migratie, de gezamenlijke inkoop van munitie voor Oekraïne, de industrie en zelfs de economie. Er was een lang gesprek met Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank over nieuwe bankproblemen, nu in Duitsland.

Echte onderhandelingen in de wandelgangen

Maar zelfs daarover was de nervositeit beperkt, zeker nadat Lagarde de regeringsleiders opnieuw bezwoer dat de Europese banken zich na de bankencrisis van tien jaar geleden goed hebben weten te beschermen. Over migratie was men het eens, over munitie-inkopen ook. Dus speelden de echte onderhandelingen zich vooral in de wandelgangen af.

Eerst nog fluisterend, want donderdag nog leek het erop dat Duitsland tevreden zou zijn met een brief die de Europese Commissie eerder deze week had verstuurd, maar die bleek voor Berlijn toch onvoldoende. Daarna bespraken de Duitse Olaf Scholz en de Frans president Emmanuel Macron de autokwestie op vrijdagochtend bij een ontbijt.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zei donderdagavond dat het belangrijk is dat die oplossing snel komt, omdat de auto-afspraken een belangrijke pijler zijn onder de Europese plannen om de CO 2 -uitstoot omlaag te brengen.

Of er inderdaad tijdig nieuwe afspraken mogelijk zijn en hoe dat moet gebeuren, weet niemand. Na afloop van de top op vrijdag ontbrak de gebruikelijke persconferentie van Commissievoorzitter Von der Leyen, wat zeer ongebruikelijk is.

