Duitse deelstaten eisen meer geld van Berlijn voor asielopvang

Al maanden waarschuwen de Duitse deelstaten dat zij niet meer goed voor vluchtelingen en asielzoekers kunnen zorgen. Het aantal asielaanvragen in het land is het afgelopen jaar het hardst gestegen sinds de vluchtelingencrisis in 2015. De deelstaten zeggen niet genoeg geld te hebben voor zorg, onderdak en integratievereisten, zoals taalcursussen. Zij beschuldigen de minister van binnenlandse zaken, Nancy Faeser (SPD), ervan hun problemen te negeren.

Tijdens een ‘migratietop’ woensdag hoopt Faeser oplossingen te vinden. De federale regering en de deelstaten komen samen om te spreken over het immigratiebeleid, dat op de schop moet. Zij gaan het hebben over onderwerpen als huisvesting voor vluchtelingen, het versnellen van asielprocedures, gemakkelijkere deportaties en het versterken van de Europese grenzen. Maar het belangrijkste onderwerp dat op de agenda staat: geld.

Kosten eerlijk verdelen

De deelstaten zeggen namelijk niet tevreden te zijn tot de federale overheid meer financiële steun belooft. “Alle zestien deelstaten zijn, onafhankelijk van hun partijideologie, overeengekomen dat de federale regering en de deelstaten de kosten eerlijk moeten delen, dat wil zeggen: ten minste fiftyfifty”, zei Hendrik Wüst, de minister-president van Noord-Rijnland-Westfalen, tegen de krant Rheinische Post. Zijn deelstaat heeft voor dit jaar 600 miljoen van de bondsregering ontvangen, terwijl de kosten voor asielzoekers en vluchtelingen 3,7 miljard euro zullen bedragen.

De deelstaten willen terug naar het oude systeem, waarbij zij een geldbedrag per asielzoeker of vluchteling krijgen. Van de vorige regering onder bondskanselier Angela Merkel ontvingen zij maandelijks 670 euro per migrant, onder de huidige regering krijgen zij een vaste som geld uit het federaal budget. Voor 2023 is dat in totaal 2,75 miljard euro en dat is volgens de deelstaten niet voldoende nu het aantal asielzoekers en vluchtelingen stijgt. Zij berekenen maandelijks 1000 euro per migrant nodig te hebben.

SPD en FDP weigeren de belastingen te verhogen

Regeringspartij de Groenen zegt de zorgen van de deelstaten te begrijpen. “Wij moeten gemeenten die nu in brand staan helpen, ook financieel”, zei partijvoorzitter Ricarda Lang. Maar de SPD en de FDP, die het ministerie van binnenlandse zaken en het ministerie van financiën in handen hebben, weigeren de betalingen te verhogen. Zij wijzen naar de tekorten in de begroting en zeggen dat de wettelijke verantwoordelijkheid voor de opvang en integratie van vluchtelingen bij de deelstaten en gemeenten ligt.

Om toch de deelstaten te ondersteunen wil minister Faeser het immigratiebeleid onder de loep nemen. Zij ziet een oplossing in het verkorten van de asielprocedures. Zo hoeven de deelstaten minder zorg te dragen voor asielzoekers die soms jaren in het land afwachten of zij mogen blijven. Faeser wil deelstaten het doel stellen hun asielprocedures tot eind 2024 volledig te digitaliseren. De bondsregering verwijt de deelstaten hun subsidies voor digitalisering niet voldoende te benutten.

Niet langer om de haverklap naar de immigratiedienst

Ook wijst Faeser op het tekort aan personeel bij de immigratiediensten, waardoor asielprocedures vaak langer dan drie jaar duren. Om de deelstaten te ondersteunen, wil de bondsregering de geldigheidsduur van verblijfsvergunningen verlengen, waardoor vluchtelingen niet om de haverklap naar de immigratiedienst moeten en het personeel zo wat ontlast wordt.

Verder richt de federale regering haar pijlen op deportatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij moeten makkelijker in hechtenis genomen worden in afwachting van hun uitzetting. Daarbij willen de SPD en de FDP de lijst met veilige landen uitbreiden, zodat asielzoekers uit landen als Georgië en Moldavië teruggestuurd kunnen worden. Markus Söder, minister-president van Beieren en voorzitter van oppositiepartij CSU, roept zelfs op tot het korten op ontwikkelingshulp als landen niet meewerken aan het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vluchtelingen zijn de dupe van de compromissen

Mensenrechtenorganisaties kijken ondertussen met grote zorg naar de migratietop. Immigratieorganisatie Pro Asyl vreest dat vluchtelingen de dupe zullen worden van de compromissen. “In plaats van de deelstaten tegemoet te komen in de financieringskwestie, wil de bondsregering hen de mond snoeren door de wet aan te scherpen ten koste van de vluchtelingen.”

Dat doet de organisatie denken aan eerdere maatregelen onder oud-bondskanselier Angela Merkel, die “de druk op vluchtelingen verhogen, hen isoleren en uiteindelijk vooral één doel hebben: dat er zo weinig mogelijk vluchtelingen naar Duitsland komen”.

