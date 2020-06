Duitse columniste krijgt stortvloed aan kritiek na opmerking dat de politie op de vuilnisbelt hoort

Ook Duitsland denkt na over zijn politieapparaat na de dood van George Floyd door een agent in de Verenigde Staten. Bij antiracisme-demonstraties in het land staat op de protestborden: ‘Demilitariseer de politie!’, of de anarchistische afkorting A.C.A.B: ‘All cops are bastards’.

Hengameh Yaghoobifarah, columnist voor de krant Die Tageszeitung (taz), bedacht een variant op de afkorting: ‘All cops are berufsunfähig’ (arbeidsongeschikt). Het werd de titel van haar meest controversiële column. In die column schrijft zij wat de samenleving nog zou hebben aan werkloze agenten als het politieapparaat ontbonden zou worden, zoals in het Amerikaanse Minneapolis. De enige plek voor zulke autoritaire persoonlijkheden is de vuilnisbelt, concludeert ze in het stuk. “Ik weet zeker dat ze zich daar tussen hun soort het meest comfortabel voelen.”

Niet alleen leverde de column een stortvloed aan kritiek op, ook deden de Duitse politievakbond en de rechts-extremistische partij AfD aangifte tegen de 29-jarige columnist. Zelfs Horst Seehofer, minister van binnenlandse zaken, wilde aangifte doen. “Grensoverschrijdende woorden leiden onvermijdelijk tot grensoverschrijdende daden en tot uitwassen van geweld, zoals we nu in Stuttgart hebben gezien”, zei hij, na zijn bezoek afgelopen week aan die stad.

Open brief aan Merkel

Vorig weekend vielen in Stuttgart vierhonderd relschoppers agenten aan en plunderden winkels. Hoewel de rellen geen politiek motief hadden, menen sommige Duitse politici dat zij het resultaat zijn van een klimaat van haat tegen de politie. Zij zijn bang dat de kritiek op de politie burgers tegen de veiligheidsdiensten opzet. “Niet politiegeweld is een probleem in Duitsland, maar geweld tegen de politie”, schreef de Werteunion, de conservatieve tak van de regerende CDU.

Maar ook op minister Seehofers dreiging met aangifte kwam felle kritiek. Zeshonderd journalisten, schrijvers en hoogleraren schreven een open brief aan bondskanselier Merkel, waarin zij haar vragen op te komen voor de persvrijheid. Zij maken zich zorgen over het verband dat Seehofer legt tussen de column en de rellen in Stuttgart, waardoor de columnist het mikpunt wordt van rechts-extremisten. De eerste prominente handtekening op de brief is van de populaire komiek Jan Böhmermann, die ook tweette: “We zijn hier toch niet in Turkije, Rusland of in het jaar 1962!”.

De brief had succes, Seehofer zag af van zijn aangifte. Toch wordt Barbara Junge, hoofdredacteur van taz, uitgenodigd voor een gesprek met de minister. Hoewel veel taz-journalisten Yaghoobifarah steunen, bood Junge haar excuses aan: “Een column, hoe satirisch ook, die kan worden opgevat alsof politieagenten niets anders zijn dan rotzooi, is fout gegaan”.

