Duitse coalitie bereikt compromis over omstreden warmtepompen

De Duitse regeringspartners hebben een compromis bereikt over de omstreden verwarmingswet. Het wetsvoorstel, dat gaat over het vergroenen van de verwarming van gebouwen, veroorzaakte de afgelopen tijd grote spanning in de coalitie. De regering hoopt nu dat het compromisvoorstel nog voor het zomerreces van de Bondsdag, dat over enkele weken begint, kan worden aangenomen.

Na crisisberaad van dinsdag verklaarden zowel de Groenen als de liberalen, die met elkaar overhoop lagen over de plannen, dat ze met het compromis kunnen leven. “Een grote stap voorwaarts”, noemde de liberale fractievoorzitter Christian Dürr het. “De kern is overeind gebleven”, verklaarde klimaatminister Robert Habeck van de Groenen.

Verplicht een elektrische warmtepomp

Het Heizungsgesetz, de verwarmingswet, is deel van de ambitieuze Duitse plannen om ervoor te zorgen dat het land in 2045 klimaatneutraal is. Het oorspronkelijke voorstel, uit de koker van de groene minister Habeck, bepaalde dat alle nieuw geïnstalleerde verwarmingsinstallaties in gebouwen met ingang van 2024 voor minstens twee derde op duurzame energie moeten draaien. In de praktijk kwam het erop neer dat veel mensen verplicht zouden worden om een elektrische warmtepomp te installeren als hun gas- of stookolie-installatie aan vervanging toe is.

Dat veroorzaakte bezorgdheid bij veel Duitsers. Ondanks aangekondigde subsidies vreesden zij praktische problemen en hoge kosten. Op aandringen van de liberalen is het wetsvoorstel daarom nu flink afgezwakt. ‘We willen niemand dwingen om dingen te doen die niet betaalbaar zijn’, staat in de nieuwe tekst.

Voor huizenbezitters pas verplichting in 2028

Volgens het aangepaste voorstel gaat de verplichting dat de verwarming vanaf 2024 voor minstens twee derde op duurzame energie moet draaien, alleen gelden voor nieuw te bouwen wijken. Voor andere huizenbezitters geldt de verplichting pas als hun gemeente een zogeheten verwarmingsplan heeft, wat uiterlijk in 2028 het geval moet zijn. Deze eigenaren kunnen vervolgens kiezen tussen een elektrische warmtepomp, aansluiting bij een eventueel warmtenet, of een gasinstallatie, mits die geschikt is om later te worden omgebouwd tot waterstofinstallatie.

De zogenoemde Ampelkoalition (stoplichtcoalitie) die in Duitsland regeert, bestaat uit de sociaaldemocratische SPD, de Groenen en de liberale FDP. Zij heeft een ruime meerderheid in de Bondsdag. De verwachting is dan ook dat het afgezwakte wetsvoorstel zonder al te veel problemen zal worden goedgekeurd.

Lees ook:

Ruzie over warmtepomp stort Duitse regering in diepe crisis

De geplande grootscheepse invoering van warmtepompen leidt tot hoogoplopende spanningen binnen de Duitse regeringscoalitie. ‘De plannen veroorzaken angst en onzekerheid.’