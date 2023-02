Duitse christendemocraten zitten in hun maag met oud-spionagechef

Hans-Georg Maassen was als hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst jarenlang verantwoordelijk voor het in de gaten houden van groepen die de democratische rechtsstaat bedreigen. Daaraan kwam een eind toen Maassen in 2018 extreemrechts geweld tegen mensen met een migratieachtergrond in de stad Chemnitz leek te bagatelliseren.

Nadat hij in een speech ook nog eens repte van ‘radicaal-linkse krachten’, die erop uit zouden zijn om hem te wippen, en het ‘idealistische, naïeve en linkse’ immigratiebeleid kraakte, werd hij met vervroegd pensioen gestuurd. Maar tot schrik van gematigder mensen in de christendemocratische CDU werd hij daarna actief in hun partij, waarvan hij al decennia lid is.

Maassen (60) is van origine jurist en maakt met zijn grijze haren en metalen brilletje met kleine ovalen glazen vaak een enigszins professorale indruk. Hij behoort tot de zogeheten Werteunion, de ‘Unie van Waarden’ vrij vertaald, de officieuze, zeer rechtse vleugel van de CDU.

Een rechtse roeptoeter

Voor een oud-spion is hij bepaald niet mediaschuw. Hij verschijnt geregeld voor de camera’s en twittert er lustig op los. Een poging van Maassen in 2021 om in de deelstaat Thüringen tot Bondsdaglid te worden gekozen mislukte. Maar hij heeft zich de afgelopen jaren wel met succes opgeworpen als een rechtse roeptoeter, met 125.000 volgers op Twitter.

Tot toenemende bezorgdheid van de CDU-top bedient de voormalige inlichtingenbaas zich daarbij geregeld van begrippen uit extreemrechtse kring en flirt hij met complottheorieën. “Ik ben dertig jaar geleden geen lid geworden van de CDU zodat er 1,8 miljoen Arabieren naar dit land konden komen”, zei hij op een bijeenkomst van de Werteunion. Hulpschepen die vluchtelingen oppikken op de Middellandse Zee noemde hij ‘een shuttle-service naar Europa’.

„Wir haben Herrn #Maaßen aufgefordert, die Partei zu verlassen. Das Maß ist voll. Seine Sprache und das Gedankengut, das er damit zum Ausdruck bringt, haben in der CDU keinen Platz. Wir lassen gerade sorgfältig prüfen, welche Möglichkeiten wir haben.“ (tm)https://t.co/SJ06bJj8Kc — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) 29 januari 2023

De druppel die de emmer voor de partijtop deed overlopen, waren enkele tweets die Maassen half januari verstuurde, en een stukje dat hij schreef in het Zwitserse weekblad Die Weltwoche. Hij beschuldigt daarin ‘politiek links’ ervan te streven naar ‘ongecontroleerde massa-immigratie’. Volgens hem is het doel hiervan om een einde te maken aan de dominantie van witte mensen in Duitsland en de bevolking te ‘dehomogeniseren’.

Daarop riep het CDU-bestuur Maassen afgelopen maandag op om de partij te verlaten. “Zijn taal en de ideeën die hij ermee uitdrukt horen niet thuis in de CDU”, zei partijvoorzitter Friedrich Merz in Bild am Sonntag. “De maat is vol.”

Als Maassen zelf niet opstapt, zal een procedure in gang worden gezet om hem te royeren. Dit kan enige tijd duren, omdat de partij op grond van de Duitse wet zittingen moet organiseren waarin wordt vastgesteld dat zijn opvattingen in strijd zijn met de beginselen van de CDU. En vooralsnog lijkt Maassen lijkt niet van plan te vertrekken.

“Ik heb op geen enkele manier racistische uitspraken gedaan”, bezwoer hij in een interview maandag met het online-nieuwskanaal van de krant Die Welt. “Ik laat mij mijn vrijheid van meningsuiting niet afnemen.”

