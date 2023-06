Druppeltjes protest in een grote golf van lof: Silvio Berlusconi laat Forza Italia verweesd achter

Woensdag kunnen de Italianen nauwelijks anders dan stilstaan bij het overlijden van oud-premier Silvio Berlusconi. Het is een dag van nationale rouw: vlaggen op openbare gebouwen hangen halfstok. Het parlement ligt stil uit respect voor de mediatycoon die de politiek decennia domineerde. Veel parlementsleden zijn in Milaan, waar Berlusconi ’s middags een staatsbegrafenis krijgt.

De lichtroze marmeren kathedraal in zijn thuisstad zit om 15.00 uur vol. Naast Berlusconi’s naasten zijn president Sergio Mattarella en premier Giorgia Meloni er, net als ministers, tv-sterren, voetballers, voormalige regeringsleiders en Eurocommissaris Paolo Gentiloni.

Op het zonnige plein voor de Duomo volgen duizenden mensen de uitvaart op twee grote schermen. Ze applaudisseren wanneer de aartsbisschop van Milaan tijdens de katholieke dienst over Berlusconi zegt dat hij een man is geweest ‘die het leven ten volle wilde vieren, die naar leven, liefde en blijdschap verlangde, en nu God ontmoet’.

Burgemeesters weigeren de vlag te laten zakken

Er zijn Italianen die het allemaal veel te ver vinden gaan. Hoezo, een staatsbegrafenis en nationale rouw voor een omstreden premier die belastingfraude pleegde? Hier en daar weigeren burgemeesters de vlag te laten zakken en respect te tonen ‘voor een man die zelf geen respect voor de staat had’.

De rector van een universiteit in Siena zit ook in dat kamp. “Berlusconi heeft Italië veel slechter achtergelaten dan hij het land aantrof. Hij was een leugenaar, die banden met de maffia onderhield, justitie minachtte en vrouwen als handelswaar zag; het tegenovergestelde van een staatsman”, meent rector Tomaso Montanari. Oud-premier Giuseppe Conte van oppositiepartij Vijfsterrenbeweging blijft om die redenen weg bij de begrafenis.

Maar dat zijn druppeltjes protest in een grote golf van lof voor Berlusconi. Sinds hij maandagochtend op 86-jarige leeftijd stierf, schrijven de kranten hier dagelijks tientallen pagina’s vol over de multimiljardair, de mediatycoon, voetbalondernemer en oud-premier die vier regeringen leidde. Er zijn tv-uitzendingen en podcasts over zijn successen en talenten. De uitvaart wordt live op Rai 1 en Berlusconi’s Canale 5 uitgezonden.

Marina Berlusconi lijkt haar vader niet te willen opvolgen

Nu Berlusconi is heengegaan, rijst de vraag wat er van zijn Forza Italia (FI), onderdeel van Meloni’s rechtse regeringscoalitie, overblijft. De mediamagnaat richtte de centrumrechtse partij in 1994 op en is er altijd de enige leider van geweest; een duidelijke opvolger is er niet. Forza Italia dreef op zíjn charisma, zíjn politieke bekwaamheid en geld. De fysieke aftakeling van de leider ging daarom onvermijdelijk gepaard met die van de partij.

Een opiniepeiling van dagblad La Repubblica laat woensdag zien dat 54 procent van de FI-kiezers Silvio’s oudste dochter Marina, die de familieholding Fininvest leidt, de beste volgende partijleider vindt. De mediaschuwe Marina Berlusconi (56) lijkt echter geen ambities in die richting te hebben.

Veel commentatoren verwachten dan ook dat de partij, die vorig jaar nog maar 8 procent van de stemmen kreeg uit elkaar zal vallen. Dat biedt Giorgia Meloni en haar uiterst rechtse partij Fratelli d’Italia de mogelijkheid om die groep kiezers, en de 62 FI-parlementsleden, te absorberen. Zo zou de premier haar machtsbasis en overwicht op de nationalistische coalitiepartner Lega van Matteo Salvini verder vergroten.

Politicologen denken niet dat een implosie van Forza Italia de huidige regering in gevaar brengt: daarvoor zit Meloni – momenteel veruit de sterkste politicus binnen het rechtse kamp – te stevig in het zadel.

Lees ook:

Omstreden mediamagnaat Silvio Berlusconi bleef tot zijn dood invloedrijk politicus

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. De leider van de centrumrechtse regeringspartij Forza Italia werd vrijdag opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, waar hij maandag overleed.