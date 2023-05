Drugsoorlog teistert Marseille: ‘We zijn verwikkeld in een oorlog waarin we de vijand niet kennen’

De Franse havenstad Marseille wordt geplaagd door een golf liquidaties in het drugsmilieu. ‘De moordenaars nemen niet eens meer de moeite om zich te verbergen.’

En wéér was het vorig weekend raak in de Zuid-Franse havenstad Marseille. Vijf jongemannen hadden in de nacht van zaterdag op zondag kort na vijven net een nachtclub verlaten. Ze reden in een auto op enkele honderden meters van de club, toen ze vanuit een andere wagen met kalasjnikovs onder vuur werden genomen. Drie van hen kwamen om het leven. De auto van de schutters werd even later iets verderop brandend aangetroffen.

De toegesnelde politieprefect van de regio Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, constateerde dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om een zoveelste règlement de comptes (afrekening) in het drugsmilieu. Kort na de liquidatie werden vijf verdachten gearresteerd en werden ook vuurwapens in beslag genomen, waaronder drie kalasjnikovs. “De hele politiemacht is ingezet om de daders van deze verachtelijke misdaden op te sporen en de netwerken van de smokkelaars achter dit geweld te ontmantelen”, verzekerde Camilleri.

Stoffelijke resten in een kofferbak

De nachtelijke schietpartij is tekenend voor het groeiende drugsgeweld in Marseille. Dit jaar zijn daarbij al 21 mensen gedood. Negentien kwamen om door kogels, eentje werd gelyncht, en van een ander werden de stoffelijke resten aangetroffen in de kofferbak van een uitgebrande auto. Onduidelijk is of dit slachtoffer nog leefde toen de wagen in brand werd gestoken.

Als het zo doorgaat, zal het recordaantal doden van vorig jaar, 31, dit jaar ruimschoots worden overtroffen. Ook zijn er al tientallen gewonden gevallen. De verantwoordelijke aanklager, Dominique Laurens, sprak laatst van een vete tussen bendes en voorspelde meer bruut geweld in de komende maanden. Volgens de aanklager gaat het om een ‘verhevigend bloedbad’ met een ‘zeer zorgwekkende dynamiek’.

Dagelijkse omzet van 80.000 euro

Marseille, de tweede stad van Frankrijk, is volkser en ruiger dan veel andere grote Franse plaatsen. De havenstad in het zuiden van het land heeft ook een reputatie op het gebied van misdaad. Niet voor niets is het de plek waar de beroemde politiethriller The French Connection uit 1971 zich afspeelde.

De huidige golf liquidaties is het gevolg van een bendestrijd om verkooppunten voor drugs. Die draaien geregeld om veel geld. Toen de politie in maart een verkooppunt in de wijk Campagne Lévêque oprolde, bleek daar met de verkoop van cannabis en cocaïne een dagelijkse omzet van 80.000 euro te worden gedraaid. Volgens de recherche kwamen er rond de duizend klanten per dag om drugs te kopen.

In de borst getroffen door rondvliegende kogels

Wat daarnaast opvalt, is dat zowel de daders als de slachtoffers bij de afrekeningen de laatste jaren steeds jonger worden. Bovendien breidt het geweld zich geografisch uit. Voorheen beperkten de moorden zich vooral tot de arme woonwijken in het noorden van de stad, waar in verpauperde flats veel mensen van Noord-Afrikaanse afkomst wonen. Maar de schutters duiken steeds vaker ook elders op.

Daarbij vallen soms ook onschuldige slachtoffers. Zo kwam vorige maand een 63-jarige man om die in de borst werd getroffen door rondvliegende kogels. Volgens de politie had hij vermoedelijk niets met de drugshandel te maken.

“Deze oorlog duurt al te lang”, verzuchtte Benoît Payan, burgemeester van Marseille, onlangs. “De moordenaars nemen niet eens meer de moeite om zich te verbergen.”

Jacht op drugsbazen

De autoriteiten in Marseille proberen het bloedvergieten op allerlei manieren te beteugelen. Zo wordt onder meer hulpgeld van de centrale regering geïnvesteerd in de noordelijke wijken om de armoede te verminderen, scholen te verbeteren en jongeren aan een baan te helpen.

Tegelijk tracht justitie de bendes aan te pakken. Agenten van de zogeheten CRS 8, een elite-eenheid van de politie die gespecialiseerd is in stedelijk geweld, bemannen bijvoorbeeld blokkades op toegangswegen naar drugsverkooppunten om klanten er weg te houden. Ook worden extra rechercheurs ingezet om achter de drugsbazen en hun voetvolk aan te gaan. Maar het lukt tot nu toe niet om het tij te keren.

Intussen regeert de angst, zeker in de noordelijke wijken. Ouders durven hun kinderen niet meer buiten te laten spelen en agenten gaan zonder flinke versterking de probleemwijken liever niet meer in. Bewoners die de kans hebben, trekken weg.

Bloedige liquidaties zijn slechts het topje van de ijsberg

In een interview met de lokale krant La Provence gaf locoburgemeester Samia Ghali laatst ook grif toe dat de autoriteiten er niet in slagen om greep te krijgen op de geweldsspiraal. Volgens Ghali zijn de bloedige liquidaties slechts ‘het topje van de ijsberg’ en dreigt de situatie nog erger te worden. “Niemand heeft nog iets in de hand. In alle wijken wordt geschoten. We zijn verwikkeld in een oorlog waarin we de vijand niet kennen.”

De locoburgemeester riep de regering op het leger in te zetten in de geplaagde havenstad. “Als een gek mensen neerschiet met een kalasjnikov, kan het leger terugschieten en doden”, aldus Ghali. “De staat moet de inwoners verdedigen.”

Familieleden van jeugdige slachtoffers van drugsgeweld organiseerden begin mei een ‘witte mars’ in Marseille. Ze eisten een einde aan het bloedvergieten. Beeld SOPA Images/LightRocket

