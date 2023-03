Drones, silo’s en rijdende raketten: met nieuwe technieken toont Noord-Korea zijn nucleaire spierballen

Het zijn bijna filmische beelden die het Noord-Koreaanse staatsmedium vrijdag deelde. Onder het goedkeurend oog van leider Kim Jong-un testte het regime voor het eerst zijn onderwater-aanvalsdrone, die volgens de Noord-Koreanen een kernkop kan dragen. Op hoge snelheid stoof de drone zo'n honderd meter onder het zee-oppervlak door. De explosie van het vaartuig leidde tot een grote wolk van water.

De naam van de drone is net zo bombastisch als z’n doel: de ‘Haeil’ – tsunami – moet volgens het Noord-Koreaanse staatsmedium een radioactieve tsunami opwekken, om zo vijandige schepen te raken. Het wapen zou volgens staatsmedium KCNA sinds 2012 in ontwikkeling zijn, hoewel experts twijfelen of de drone werkelijk zo krachtig is als Noord-Korea beweert.

Tientallen raketten lanceerde Noord-Korea het afgelopen jaar, maar de locaties van de meest recente lanceringen zijn opvallend. Het regime testte de afgelopen anderhalf jaar raketten verstopt in silo’s, onderzeeërs, treinwagons, waterreservoirs en tanks.

Maandag aanschouwde de Noord-Koreaanse leider nog de lancering van een korteafstandsraket vanuit een ondergrondse silo in een mistig, donker bos, met zijn 9-jarige dochter Kim Ju-ae aan zijn zijde. Waarom kiest het regime voor die nieuwe technieken?

Indruk maken

Een show, dat is het allereerst. Noord-Korea wil indruk maken met zijn groeiende, diverse raketarsenaal, vooral op tegenstanders Zuid-Korea en de VS. Die voerden half maart de grootste gezamenlijke militaire oefening in jaren uit. Als tegenreactie lanceerde het regime naar eigen zeggen meerdere raketten uit onderzeeërs.

“Noord-Korea probeert aan Zuid-Korea en de VS te tonen hoe groot de kernkracht is waarmee de landen in een oorlog zouden moeten dealen”, zegt Ankit Panda van de Amerikaanse denktank Carnegie Endowment for International Peace. “Er zijn silo’s, treinwagens, onderzeeërs en raketten op de weg. En daar komt nu deze onderwater-torpedo bij.”

Toch is het meer dan alleen psychologische oorlogsvoering, ziet Tianran Xu van Open Nuclear Network, een Oostenrijkse ngo die zich inzet voor ontwapening. “Het is ook een militaire keuze: Kim Jong-un wil zijn raketten diversificeren, om zijn vijanden te verrassen.” Zowel Zuid-Korea als de VS hebben de afgelopen jaren hun verdedigingssystemen flink versterkt, waarmee ze Noord-Koreaanse raketten tijdig kunnen traceren en uit de lucht schieten.

Een kostbare exercitie, die Kim het liefst wil vermijden. Dus lanceerde Noord-Korea in september 2021 voor het eerst een korteafstandsraket van een treinwagon. In oktober dit jaar publiceerde het regime beelden van een trotse Kim Jong-un die toekeek bij de lancering van raketten uit een waterreservoir.

Brandstof

De raketten moeten snel worden gelanceerd, en onverwachts. Daarom zet het regime óók steeds meer in op de bouw van raketten met solide brandstof. Zulke vaste brandstof kan al direct bij de bouw aan een raket worden toegevoegd. Eenmaal op de locatie is slechts één druk op de knop nodig voor lancering.

Een stuk sneller dan een raket met vloeibare brandstof, die op locatie urenlang bevoorraad moet worden. Genoeg tijd voor tegenstanders om de raket te spotten en verdedigingsmechanismes te installeren.

Een beetje bluf

Of Noord-Korea echt nucleaire wapens zou inzetten, zoals Kim nu dreigt? Het zou ‘een miscalculatie zijn’, denkt Xu. “Want als Noord-Korea dat doet, en de VS reageren met nucleaire wapens, betekent dat het einde van de Koreaanse regio. De VS weet ook wel dat Noord-Korea soort van bluft.”

Maar helemaal zeker is Xu ook niet. “Bedenk je: Kim Jong is opgegroeid in een bubbel, omringd door nucleaire kracht en agressie, net zoals zijn dochter nu opgroeit. Nucleaire dreiging is deel van haar realiteit – dat kan op de lange termijn een gevaar zijn.”

Zuid-Korea reageerde in ieder geval fel op de actie. Op vrijdag reageerde president Yoon Suk-yeol dat hij zijn buurland “zou laten betalen voor deze roekeloze provocaties” – nota bene in een speech waarin hij door Noord-Korea omgekomen militairen herinnerde.

