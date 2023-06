Drones en invallen: Rusland en Oekraïnes bondgenoten hebben het er zwaar mee

Alles onder controle, zo luidden kort samengevat de reacties uit het Kremlin op de drone-aanvallen afgelopen dinsdag op Moskou. De Russische luchtafweer haalde zeker acht – volgens sommige berichten 25 – drones neer op diverse plekken, onder meer in de woonwijk van de politieke elite, zelfs van president Poetin.

Poetin sprak van ‘een daad van terrorisme’, bedoeld om ‘Russische burgers te intimideren’, maar benadrukte ook dat de luchtafweer ‘naar tevredenheid’ had gefunctioneerd.

Dat laatste zien Russische militaire bloggers heel anders, evenals de immer ondiplomatieke baas van huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin. Die wenste de militair verantwoordelijken toe dat hun huizen in de chique Roebljovka-wijk zouden affikken, omdat ze ‘toestonden’ dat drones tot boven het Moskouse luchtruim doordringen, terwijl ‘zij op hun met dure zalf ingesmeerde konten blijven zitten’. “Wat moeten gewone burgers als drones met explosieven door hun ruiten vliegen?”

Het is oorlog, meent hij. Het is bij wet verboden om de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne zo te noemen, maar volgens de Russische propaganda is er nu iets anders gaande: de Navo voert oorlog tegen Rusland. Ook Kremlin-propagandist Vladimir Solovjov betoogde dat in zijn tv-commentaar over de aanvallen. “Hoe eerder de mensen in Moskou, Jekaterinenburg, Tsjeljabinsk en Sint-Petersburg begrijpen dat het oorlog is, des te beter”, zei hij.

Hoop dat meer besef leidt tot meer middelen

Russische nationalisten die menen dat Rusland er nog een schepje bovenop moet doen, hopen dat meer besef over de staat van oorlog zal leiden tot meer middelen, meer vrijwilligers, of zelfs algehele mobilisatie. Ze verwijten het leiderschap dat het volk te veel wordt gerustgesteld.

Maar ook Oekraïne kan Russische burgers ervan willen doordringen dat hun land oorlog voert, en dat die hen ook raakt. Sociale onrust daarover kan uiteindelijk het Kremlin dwingen tot opgeven. Ziedaar een mogelijk Oekraïens motief voor de aanval, naast andere doelen, zoals troepen en middelen onttrekken aan het front en ruzie in de top aanwakkeren.

Maar Kiev ontkent verantwoordelijkheid voor de aanval op Moskou. Michajlo Podoljak, adviseur van de Oekraïense president Zelensky, zei desgevraagd dat Oekraïne verheugd is met de drone-aanvallen, ‘maar natuurlijk hebben we hier niets direct mee van doen’.

Soortgelijke ontkenningen, vaak halfhartig, liet Kiev ook horen na eerdere drone-aanvallen op het Kremlin, en op militaire vliegvelden en olie- en wapendepots op Russisch grondgebied. Kiev ontkende eveneens betrokkenheid bij aanslagen op Russische oorlogshitsers. Net zoals Kiev de handen in onschuld waste na de invallen op Russisch grondgebied, vorige maand in de Belgorod-provincie, en in maart in de provincie Brjansk.

Recente aanvallen op Rusland Beeld Brechtje Rood

Valse vlag

Het is denkbaar dat het Kremlin zelf achter de drones boven Moskou zit. Al lijkt zo’n ‘valse vlag'-operatie zinloos als die gevolgd wordt door een ‘alles onder controle’-toon. Het is denkbaar dat de drones niet vanuit Oekraïne zijn afgevuurd, maar ergens vanaf Russisch grondgebied, door Russische groeperingen die tegen het Poetin-regime zijn.

Maar het is nauwelijks denkbaar dat Oekraïense functionarissen van het leger of veiligheidsdiensten geheel aan de zijlijn staan – zeker bij die invallen vanaf Oekraïens grondgebied. Die werden uitgevoerd door Russische paramilitairen die in het Oekraïense leger vechten tegen de Russen. Zij gebruikten hoogstwaarschijnlijk Amerikaanse pantservoertuigen die de VS aan Oekraïne hebben geleverd. Een van de leiders van de inval, de extreemrechtse Rus Denis Kapoestin, erkende ook dat hij ‘overlegd’ had en ‘aanmoediging’ kreeg van Kiev.

Oekraïne, dat zwaar te lijden heeft onder bombardementen op burgerdoelen, mag zich met aanvallen op militaire doelen op Russisch grondgebied verdedigen, volgens internationaal recht. Maar wat precies rechtmatige doelen zijn, is vaag.

The Washington Post onthulde in april, op basis van gelekte geheime documenten, dat Oekraïne speelde met het idee van bezetting van Russische dorpen, en een aanval op de Russische oliepijplijn naar Hongarije.

‘Hou ons erbuiten’

Uit angst direct betrokken te raken bij de oorlog zijn Oekraïnes bondgenoten zeer beducht voor zulke operaties, en eisen van Oekraïne dat ze hun wapens daarvoor niet gebruiken. “We steunen aanvallen in Rusland niet”, zei Witte-Huiswoordvoerder Karine Jean-Pierre dinsdag over de drone-aanvallen. “Daarover zijn we niet alleen in het openbaar duidelijk geweest, maar ook in privé-ontmoetingen met Oekraïners.”

Iets minder stellig klonk de Duitse regeringswoordvoerder, Steffen Hebestreit. “Principieel is het zo, dat het volkerenrecht een land toestaat zich te verdedigen”, zei hij, gevraagd naar de drones. Wel benadrukte ook hij dat Oekraïne Duitse wapens alleen mag inzetten op Oekraïens grondgebied.

