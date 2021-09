Dringend verzoek aan de bewoners van Idaho: Even geen gevaarlijke sporten, want de ic's zijn vol

Dringend verzoek van de Amerikaanse staat Idaho aan zijn burgers: gebruik in de auto je gordel. En doe even geen gevaarlijke sport. Want als je iets overkomt, brengen ze je misschien naar een ziekenhuis dat al vol is.

Neem het Kootenai-ziekenhuis in het noorden van de staat. Daar hoort voor elke patiënt op de intensieve zorg een gespecialiseerde verpleegkundige in de weer te zijn. Maar deze week moet die de aandacht soms verdelen over zes bedden met ernstig zieke patiënten, de meeste met een ernstige vorm van Covid-19. En voor die bedden zijn er meer gegadigden dan er plek is.

In Idaho mogen ziekenhuizen daarom sinds maandag de zorg rantsoeneren. Alleen de patiënten met de beste overlevingskansen krijgen nog intensieve zorg.

Nog geen 40 procent van de inwoners is volledig gevaccineerd

Dat het juist in Idaho zover is gekomen, is geen verrassing. Nog geen 40 procent van de inwoners is er volledig gevaccineerd, waarmee de staat achteraan bungelt. De belasting van de ziekenhuizen is ook extreem in een aantal andere staten. Vooral in het zuiden van de VS, zoals in Louisiana, Mississippi, Georgia en Florida, kreeg het virus alle kansen dankzij de combinatie van een lage vaccinatiegraad en het optimistische loslaten van veel beperkende maatregelen.

In heel het land werden in de afgelopen week gemiddeld ruim 150.000 nieuwe besmettingen vastgesteld en overleden een kleine 1500 mensen per dag aan covid. Zoveel zijn het er sinds maart niet meer geweest.

Donderdag presenteert president Joe Biden een zespuntenplan om het virus weer terug te dringen. Maar daarbij is het alsof hij twee landen toespreekt. In de ene helft is de situatie onder controle en wachten burgers vooral op het sein om een derde prik te halen zodat hun weerstand tegen het virus op peil blijft – een stap die sommige deskundigen overigens wat vroeg vinden. In de andere, een stuk conservatievere helft is het eerder zoeken naar manieren om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Voor de politici in die laatste staten is het schipperen tussen vertolken wat de gezondheidsdiensten aanraden en respecteren wat hun kiezers willen horen. De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, verbiedt de kort geleden weer geopende scholen om mondkapjes verplicht te stellen – iets wat een rechter hem woensdag weer verbood. Maar hij roept zijn burgers wel dagelijks op om zich te laten vaccineren. Dat komt hem op kritiek te staan van prominente partijgenoten. Volgens Michael Flynn, voormalig adviseur nationale veiligheid van Donald Trump, buigt DeSantis daarmee voor ‘politieke correctheid’.

Trump zelf, ook een inwoner van Florida, en gevaccineerd, bepleitte voorzichtig het halen van de prik tijdens een massabijeenkomst in Alabama. Boegeroep was zijn deel, waarna hij haastig zei dat iedereen natuurlijk helemaal vrij is om het niet te doen.

Mensen in Mississippi geloven in het eeuwige leven

De Republikeinse gouverneur van Mississippi, Tate Reeves, zei eind vorige maand dat hij de weerstand tegen vaccinatie wel begrijpt. “Mensen in Mississippi zijn misschien wat minder bang. Ze geloven in het eeuwige leven.” In Mississippi zijn gedurende de hele pandemie verhoudingsgewijs meer mensen aan covid overleden dan in de staat New York. Die beleefde vorig jaar als eerste een grote besmettingsgolf, maar daar was toen nog niemand gevaccineerd.

De berichtgeving over de laatste golf besmettingen en doden brengt sommigen op andere gedachten. In Mississippi zegt nu 26 procent van de inwoners zich absoluut niet te zullen laten inenten, dat was een maand geleden nog 30 procent.

Harde maatregelen

Waar de overheid vooral probeert te overtuigen, zijn grote bedrijven begonnen met harde maatregelen tegen personeel dat zich niet laat inenten. United Airlines zal over twee weken iedereen ontslaan die de prik niet heeft gehaald. Delta Airlines gaat van niet-gevaccineerd personeel 200 dollar extra ziektekostenpremie inhouden op het salaris.

Sommige medici kunnen de vaccinatiescepsis niet langer aanzien. In Florida en Alabama kondigden huisartsen aan dat niet ingeënte patiënten niet langer welkom zijn.

En ook sommige rechters proberen hun steentje bij te dragen. In Ohio kreeg een veroordeelde van een klein drugsmisdrijf de keus: de cel in, of een voorwaardelijke straf, maar dan wel gevaccineerd. In Chicago kwam een echtpaar dat in scheiding lag bij een rechter, die vroeg of ze gevaccineerd waren. Toen de vrouw zei van niet, maakte hij meteen een einde aan hun co-ouderschap en wees de kinderen aan de man toe.

Een paardenmiddel, maar niet tegen corona In apotheken in de VS is het middel ivermectine schaars aan het worden. Het is een insecticide, je behandelt er onder meer luizen en schurft mee. Maar op sociale media gaat het verhaal rond dat het een probaat middel is tegen het coronavirus. Artsen waarschuwen ertegen, maar sommige patiënten nemen dat niet serieus. In heel de VS werden volgens de Centers for Disease Control, het Amerikaanse RIVM, in augustus 88.000 recepten per week uitgeschreven, tegen normaal 3600. Wie nee verkocht krijgt, kan ivermectine ook elders vinden. Bij de veearts is het te koop om schapen en paarden te ontwormen. Het heeft al geleid tot een vervijfvoudiging van het aantal gemelde gevallen van vergiftiging door ivermectine.

