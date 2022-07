Dringend advies aan ouderen: haal de booster

Het vaccin is nog niet aangepast, maar ouderen die nog geen tweede booster hebben gekregen, moeten die toch maar zo snel mogelijk gaan halen. Ook mensen met een zwakke gezondheid wordt aangeraden zich opnieuw te laten inenten tegen Covid-19.

Het is een tijdelijke maatregel. Als het winterseizoen eraan komt, moet dat waarschijnlijk opnieuw. Het Europees gezondheidscentrum ECDC raadt overheden aan om de campagne te combineren met de griepprik.

Aantal coronadoden stijgt in Europa

Twee Europese diensten, het ECDC dat de Europese cijfers bijhoudt en het medicijnagentschap Ema, zien de besmettingscijfers in Europa niet meer dalen. Integendeel: In de meeste Europese landen neemt het aantal besmettingen razendsnel toe. Dat betekent ook dat er weer meer mensen zijn die ernstig ziek worden. De grafieken van de coronadoden vertonen bijna in ieder Europees land weer een stijgende lijn, waar die tot juni nog dalend was.

“De statistieken tonen dat een nieuwe golf van Covid-19 zich in de Europese Unie opbouwt”, zo stelt het ECDC. Gisteren riep ook de Europese Commissie de lidstaten op om de vaccinatiecampagnes uit het stof te halen voor zwakkeren en ouderen.

Het is vooral van belang in landen waar de nieuwe golf van besmettingen nog niet op een hoogtepunt is, zeggen de Europese diensten. Daar kan de schade misschien worden beperkt, al is de werkzaamheid van de huidige vaccins minder goed dan eerst.

Aangepaste vaccins in september

In september komen er nieuwe vaccins beschikbaar, die zijn aangepast aan de nieuwe covidvarianten. Maar 60-plussers kunnen eigenlijk niet tot september wachten, zegt Brussel nu. Zeker als ze meer dan zes maanden geleden hun laatste prik kregen, moeten ze nu weer.

Zij moeten er ook op rekenen dat ze in de herfst opnieuw een prik krijgen. Het Ema en ECDC raden de Europese lidstaten aan om dan grootschalige vaccinatiecampagnes voor 60-plussers in te plannen, mogelijk in combinatie met de griepprik.

‘Geen tijd te verliezen’

Mochten de aangepaste vaccins tegen die tijd hun werkzaamheid hebben bewezen tegen nieuwe varianten, dan zouden ook medewerkers in de gezondheidszorg opnieuw een prik moeten gaan halen. Nu heeft dat nog niet genoeg zin, omdat de vaccins maar beperkt werken tegen de nieuwe varianten.

Nederland geeft al een paar maanden een tweede booster aan 60-plussers. Dat geldt niet voor alle Europese landen. Eurocommissaris Stella Kyriakides zegt nu dat er voor landen die nog niet zo ver zijn, ‘geen tijd te verliezen’ is.

