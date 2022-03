‘Drijf ons niet in het nauw’, waarschuwt Rusland terwijl Zelenski om meer wapens vraagt, dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

De woordvoerder van de Russische president Poetin, Dmitri Peskov, heeft in een interview met het Amerikaanse televisienetwerk PBS gezegd dat Rusland het gevoel heeft in oorlog te zijn met het Westen, vanwege alle sancties die zijn opgelegd aan Russische bedrijven en personen. “Al decennia zeggen wij tegen het Westen dat we bang zijn voor de uitbreiding van de Navo richting het oosten. We zijn ook bang dat de Navo dichter bij onze grenzen komt. Drijf Rusland niet in het nauw.”

Hij benadrukt dat Rusland alleen kernwapens zal inzetten als het bestaan van het land bedreigd wordt, en niet voor de strijd in Oekraïne. “Enig resultaat van de operatie (in Oekraïne, red.) is natuurlijk geen reden een kernwapen te gebreuiken”, zei perschef Peskov. “We hebben een veiligheidsconcept dat duidelijk beschrijft dat we alleen kernwapens inzetten als het voortbestaan van onze staat, ons land, bedreigd wordt.”

Volgens de Britse inlichtingendiensten heeft Rusland ondertussen duizend huurlingen van het private bedrijf Wagner Group naar het oosten van Oekraïne gestuurd. Volgens het Britse ministerie van defensie zijn er onder de huurlingen “leiders van de organisatie” die “mee zullen doen aan gevechtsoperaties”.

Wagner Groep is een huurlingenbedrijf dat naar algemeen wordt aangenomen nauw gelieerd is aan het Kremlin. Het Kremlin zelf ontkent dat. Het bedrijf wordt naar verluidt geleid door de oligarch Jevgeni Prigozjin, die bevriend is met de Russische president Vladimir Poetin.

Angst maakt je medeplichtig

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vannacht tijdens een toespraak op de Oekraïense televisie gewaarschuwd dat de Russische troepen niet zomaar opgeven. “We moeten blijven vechten en volhouden.”

Hij reageerde op geruchten dat de stad Irpin, nabij Kiev, weer in Oekraïense handen is. Ook zou Oekraïne de stad Trostianets in het noorden van het land weer in handen hebben, zei een Amerikaanse functionaris op Defensie tegen persbureau AFP. Volgens deze bron boeken de Russische troepen momenteel weinig vooruitgang.

Zelenski riep landen op wapens te blijven sturen naar Oekraïne. “Er mogen geen Oekraïners overlijden, alleen omdat landen het niet aandurven de broodnodige wapens aan Oekraïne te overhandigen. Angst maakt je medeplichtig.” Hij benadrukte ook dat er ‘substantiële en effectieve’ sancties tegen Rusland moeten worden getroffen.

De burgemeester van Irpin liet zondag op Telegram weten dat de stad is ‘bevrijd van het Russische kwaad’ en dat Russische militairen bereid zijn zich over te geven. Eind vorige week stelde het Britse ministerie van defensie op basis van inlichtingendiensten al dat de kans reëel is dat Russische troepen bij Irpin omsingeld kunnen worden. Ook bevestigden de Britten Oekraïense meldingen dat een tegenoffensief rond hoofdstad Kiev succesvol lijkt.

Nieuwe onderhandelingen

Oekraïense en Russische delegaties komen dinsdag in Turkije bijeen voor een nieuwe onderhandelingsronde. Het is de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van beide landen bij elkaar komen.

De delegaties ontmoeten elkaar in Istanbul. Afgelopen weken werd alleen onderhandeld via een videoverbinding. Daarvoor ontmoetten de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland elkaar in de Zuid-Turkse badplaats Antalya. Ook vonden er onderhandelingen plaats in Belarus.

De Oekraïense president Zelenski spreekt donderdag het Nederlandse parlement toe, net als de parlementen van Denemarken, Noorwegen en Australië.