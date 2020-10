Drie mensen vertellen waarom ze meedoen aan Thailands grootste protestbeweging

Wat begon als een studentenprotest, groeide de afgelopen maanden uit tot Thailands grootste protestbeweging sinds de militaire coup in 2014. De demonstranten gebruiken de protesten om hun onvrede over allerlei zaken te uiten, zoals de slechte staat van de Thaise economie, de wijdverspreide corruptie en de omstreden stembusgang van vorig jaar waar ex-generaal Prayuth uiteindelijk als winnaar uitkwam. Zelfs Thailands grootste taboe, het bekritiseren van de koning, werd onlangs doorbroken toen studenten vanaf een podium opriepen tot het hervormen van het koningshuis.



Drie Thai vertellen vanuit Bangkok wat hen drijft om zich woensdag, op de verjaardag van een succesvolle opstand tegen de militaire dictatuur in 1973, aan te sluiten bij de demonstraties.

Paijong Laisakul

‘Om onze doelen te bereiken moeten we wel provoceren’

Paijong Laisakul (69), gepensioneerd documentairemaakster

“Thailand zit al tijden op een doodlopende weg. Er zijn verkiezingen, er is een coup, er zijn weer verkiezingen, maar dan is er verwarring en wordt een populaire oppositiepartij verboden. En zo gaat het maar door. Toen jongeren begonnen te demonstreren, kon ik de verleiding niet weerstaan. De tijd om stil te blijven is voorbij.

Ik herinner me de protesten van de jaren zeventig. Destijds grepen de autoriteiten keihard in, zogenaamd omdat men vreesde voor het communisme. Net als toen worden ook nu de demonstraties geleid door ontevreden jongeren. Ik was erbij toen studenten in augustus opriepen tot hervormingen in het koningshuis. Ik hield mijn hart vast, want het is een gevaarlijk onderwerp en we wisten niet hoe de autoriteiten zouden reageren. Publiekelijk is er altijd veel angst geweest voor represailles als je over het koningshuis spreekt, maar het wordt tijd dat we het gesprek erover voeren. Ik ben erg blij dat de jongeren het aandurven.

Zelf ben ik een stuk ouder dan de demonstrerende studenten, maar zij heten mij altijd hartelijk welkom. Ze zijn vriendelijk en heel serieus in hun doelen. We weten dat er een risico is dat dit uitmondt in een gewelddadige confrontatie met het leger, maar om onze doelen te bereiken moeten we de machthebbers wel provoceren."

Chuveath Dethdittharak

‘De regering probeert ons te hersenspoelen’

Chuveath Dethdittharak (29), muzikant en werkzaam bij een gehandicaptenorganisatie

"Al sinds mijn studententijd ben ik betrokken bij demonstraties. Ik herinner me dat er in 2011 veel strijd was tussen geelhemden (de koningsgezinde en stedelijke elite, red.) en roodhemden (aanhangers van oud-premier Thaksin Shinawatra, red.), en rond die tijd heb ik me serieus in geschiedenis en politiek verdiept. Toen realiseerde ik me dat de regering ons probeert te hersenspoelen en dat we al tijden in een zeer oneerlijke maatschappij leven.

Dat gevoel van onvrede gebruik ik voor de liedjes die ik met mijn band zing. Zo schreef ik een lied over activisten die zijn verdwenen of op de vlucht zijn. Een ander lied gaat over mensen die zijn aangeklaagd voor het beledigen van de koning. Mijn boodschap zit verstopt in symboliek, maar wie goed luistert weet wat ik bedoel als ik zeg dat we allemaal onder dezelfde hemel leven.

Bij demonstraties sta ik geregeld met mijn band of met een boodschap op het podium. Ik ben een keer door soldaten bedreigd en in september werd ik aangeklaagd, onder meer omdat we te veel lawaai maakten en omdat we de orde zouden verstoren. Maar het houdt mij niet tegen. Ik weet nog niet precies wat ik woensdag ga doen, maar ik klim vast opnieuw het podium op."

Sureeporn Hawanchamnankit

‘Vrouwen worden heftig gediscrimineerd’

Sureeporn Hawanchamnankit (25), werkzaam bij een pro-abortusorganisatie

"Toen ik elf jaar oud was zette het leger premier Thaksin Shinawatra met een coup aan de kant. Sindsdien heeft het leger telkens opnieuw de macht gegrepen, maar het land is er niet beter op geworden. Er is nu meer corruptie en de junta die het voor het zeggen heeft blijft de mensen bedreigen. Dat is erg triest, want Thailand heeft de middelen en het intellect om het veel beter te doen. Maar de huidige machthebbers weigeren hun macht met het volk te delen.

Persoonlijk zie ik de demonstraties als een mogelijkheid om me uit te spreken. Omdat ik bij een organisatie werk die vrouwen helpt bij het krijgen van een abortus, weet ik hoe heftig vrouwen in Thailand worden gediscrimineerd. Ik heb me daarom aangesloten bij de bij de protestgroep 'Vrouwen voor Vrijheid en Democratie'. Woensdag houden we spandoeken omhoog met teksten als "Abortus is een mensenrecht!" en "Sekswerk is ook werk!". Op die manier eisen we aandacht voor vrouwenrechten. Want vrouwenrechten zijn mensenrechten, en je kunt niet een goede democratie zijn als je deze rechten niet respecteert. De politiek gaat over de rechten van iedereen, ik wil de mensen laten begrijpen dat een goede democratie transparant en gebalanceerd is."

