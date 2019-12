Drie jaar cel voor arts die baby’s genetisch aanpaste

Het leek een spectaculaire doorbraak, maar de Chinese arts die als eerste genetisch gemodificeerde kinderen geboren liet worden, heeft nu gevangenisstraf gekregen. De rechter in Shenzen veroordeelde He Jiankui maandag tot drie jaar cel en een boete van 384.000 euro.

He zorgde in november 2018 voor een wereldwijde sensatie toen hij via YouTube bekendmaakte wat hij had gedaan: hij paste het DNA van twee embryo’s aan, zodat de tweelingzusjes Lulu en Nana immuun zouden zijn voor het hiv-virus waarmee hun vader was besmet. Volgens de rechter in Shenzen is er sprake van een derde kind, maar het is onduidelijk wat daarmee is gebeurd.

Om het DNA te veranderen, maakte He gebruik van een knip- en plaktechniek die bekendstaat als Crispr-cas. Daarmee kan een stukje DNA uitgeschakeld worden, in dit geval een gen dat zorgt voor productie van een eiwit dat het hiv-virus toegang geeft tot een cel. Die techniek wordt vaker toegepast, maar niet op ongeboren kinderen.

Grote ophef in de medische wereld

Het werk van He zorgde direct voor grote ophef in de medische wereld, in China en daarbuiten. Andere medici erkenden dat deze techniek kan werken, maar ze beklemtoonden dat het nog lang niet zeker is dat dit ook veilig is voor mensen. Zo is nog te weinig bekend over de bijwerkingen van het sleutelen aan het DNA, het zou bijvoorbeeld kunnen dat de kinderen in kwestie later meer kans op kanker hebben.

Bovendien is het de vraag waarom zo’n riskante techniek ingezet moet worden tegen hiv en aids. Er zijn andere manieren om te voorkomen dat ongeboren kinderen besmet worden, zoals het gebruik van aidsremmers tijdens de zwangerschap. Op latere leeftijd kan iedereen het virus tegenhouden met eenvoudige middelen, zoals het gebruik van condooms. De ouders van de tweeling zouden ook niet goed zijn voorgelicht over de risico’s van de ingreep.

He verklaarde destijds dat hij tot zijn handelen besloot nadat hij gemeenschappen had gezien waar een groot deel van de bevolking met hiv is besmet. Hij wilde een stap zetten in de richting van het uitbannen van deze besmetting. Sommige experts verdedigden hem ook: iedere nieuwe ingreep roept discussie op, zoals dat ook gebeurde toen in 1978 de eerste ivf-baby werd geboren.

Sleutelen aan het DNA van ongeboren kinderen

Het is niet helemaal duidelijk of het destijds in China legaal was om te sleutelen aan het DNA van ongeboren kinderen. Direct na de bekendmaking veroordeelden de autoriteiten de ingreep wel, He kreeg huisarrest en werd ontslagen door de universiteit van Shenzen. De rechter heeft nu verklaard dat He ‘ethische grenzen’ heeft overschreden, bovendien hield hij zich niet aan de procedures en vervalste hij documenten.

He had volgens de rechter zelfs niet de bevoegdheid om als dokter op te treden. Dat is opmerkelijk voor iemand die na zijn studie geneeskunde promoveerde in de Verenigde Staten en onderzoek deed aan de gerenommeerde Stanford University. Na terugkeer in China begon He een medisch laboratorium, waar de autoriteiten blijkbaar geen probleem mee hadden.

Naast He zijn ook twee van zijn medewerkers veroordeeld. Zhang Renli kreeg twee jaar gevangenisstraf en een boete van 128.000 euro, Qin Jinzhou kreeg achttien maanden cel en 64.000 euro boete. Hoe het inmiddels met de betrokken kinderen gaat, is niet bekend.

