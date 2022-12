Drie doden na mysterieuze explosies op Russische militaire vliegvelden

Een van de explosies vond plaats op een vliegbasis in de westelijke regio Saratov, op ruim zeshonderd kilometer van de grens met Oekraïne. De tweede ontploffing werd gemeld op een vliegveld even buiten de stad Rjazan, op een kleine tweehonderd kilometer ten zuidoosten van Moskou. Dat meldden Russische onafhankelijke media en staatsmedia maandagochtend.

Het onafhankelijke Telegram-nieuwskanaal Astra meldt op basis van anonieme bronnen dat het zou gaan om een drone-aanval op de vliegbasis nabij de stad Engels in de Saratov-regio, waarbij twee soldaten gewond raakten en twee Tu-95-straaljagers beschadigd. Het militaire vliegveld aan de rivier de Wolga dient als een thuisbasis voor deze strategische bommenwerpers die het Russische leger regelmatig inzet voor bombardementen in Oekraïne.

Ook op de militaire luchtbasis in Rjazan, waar volgens staatspersbureau Ria Novosti een brandstoftank ontplofte, staan diverse gevechtsvliegtuigen van het type Tu-95. Bij het incident daar kwamen ten minste drie mensen om het leven en raakten zes anderen gewond, zo meldt Ria op basis van een bron bij de Russische hulpdiensten. Ook liep een niet nader gespecificeerd vliegtuig schade op door de explosie. Wat de exacte oorzaak is van beide incidenten, blijft vooralsnog ongewis.

Nieuwe luchtaanvallen

De timing is desalniettemin opvallend. De explosies op de vliegvelden komen op het moment dat het Russische leger is begonnen met een nieuwe ronde luchtaanvallen in Oekraïne. Maandag klonk het luchtalarm wederom op talloze plekken in het land, nadat Moskou een nieuw spervuur opende op Oekraïense steden.

Onder meer in Kiev, Odessa, Zaporizja, Vinnytsja en Tsjerkasy kwamen maandag minstens honderd projectielen neer. Ook dit keer leidden de beschietingen tot stroomuitval op diverse plekken doordat de Russen hun tactiek om elektriciteitscentrales en andere kritieke infrastructuur te raken onverbiddelijk voortzetten.

Of de nieuwe golf van aanvallen op Oekraïense steden een vergelding is voor de explosies op de Russische vliegbases, valt moeilijk te zeggen. Het zou ook kunnen zijn dat die hoe dan ook al in de planning lag en Oekraïne een geslaagde preventieve actie uitvoerde om de Russische luchtvloot schade te berokkenen.

Op het punt om Oekraïense infrastructuur te bombarderen

Zo publiceerde Anton Gerasjtsjenko, een adviseur van het ministerie van binnenlandse zaken in Kiev, maandagochtend een video op zijn Telegram-kanaal waarop naar verluidt beide explosies te zien zouden zijn. “Sommige bronnen melden dat vliegtuigen die gestationeerd waren op de vliegvelden van Engels en Rjazan deze ochtend op het punt stonden wederom Oekraïense infrastructuur te bombarderen”, schreef hij.

Vorige week verschenen er eveneens satellietbeelden online van de Engels-vliegbasis, waarop was te zien dat een twintigtal straaljagers op de basis geparkeerd stond. Analisten zinspeelden toen al op de mogelijkheid dat de militaire toestellen onderdeel waren van de Russische voorbereidingen voor nieuwe, massale luchtaanvallen in Oekraïne.

Tot nog toe hebben zowel Kiev als Moskou nog niet officieel op de incidenten op de Russische vliegbases gereageerd. Overigens zou het niet om de eerste aanval op Russisch grondgebied gaan, eerder dit jaar belandden er ook al meermaals projectielen in onder meer de grensregio Belgorod. Toch zullen de recentste incidenten in het Kremlin ongetwijfeld slecht vallen, juist omdat zowel Rjazan als Engels zo ver van het slagveld vandaan liggen.

