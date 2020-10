Drie doden en gewonden door mesaanval bij kerk in Nice

Meerdere mensen raakten gewond, berichten Franse media, bij een mesaanval in de Notre-Dame-basiliek in het centrum van de Zuid-Franse stad Nice. De autoriteiten bevestigen dat hierbij drie mensen om het leven zijn gekomen. Twee ervan zouden in de kerk zijn omgekomen, een derde na het ontvluchten van het gebouw.

Het gaat volgens burgemeester Christian Estrosi om een terreurdaad: ook na diens arrestaties zou de dader ‘Allahu akbar’ hebben geroepen, aldus de burgemeester tegen verslaggevers. Volgens bronnen bij de politie gaat het om één dader, die gewond raakte bij zijn arrestatie en naar het ziekenhuis is vervoerd. Er wordt niet naar handlangers gezocht.

Estrosi was fel tegenover verslaggevers: “Het is tijd dat Frankrijk zijn vredeswetten los moet laten in de strijd tegen het islamofascisme waardoor het land geteisterd wordt.” Van één van de slachtoffers zou de keel zijn doorgesneden, Estrosi verklaarde alleen dat het een gruwelijke aanval is geweest, ‘waarvan de methode zonder twijfel doet denken aan hoe de moedige leraar in Conflans om het leven is gekomen’, verwijzend naar de moord op Samuel Paty nog geen twee weken geleden.

Nooddiensten komen ter plaatste bij de omgeving van de Notre Dame-basiliek in Nice waar vanochtend een mesaanval plaatsvond. Beeld AFP

De Notre Dame is gelegen aan één van de drukste straten van de stad. Nooddiensten controleren momenteel de kerk en omgeving op de mogelijke aanwezigheid van explosieven, terwijl het publiek wordt opgeroepen weg te blijven uit het centrum van Nice. De anti-terreurdienst is ingeschakeld, president Emmanuel Macron zou onderweg zijn naar Nice. De minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, kondigde een crisisbijeenkomst aan. “Ik kan de lafheid van dit gebaar tegen onschuldige mensen alleen maar krachtig veroordelen”, liet Abdallah Zekri namens de Franse moslimraad CFCM weten in een verklaring.

De aanval komt nog geen twee weken na de bloedige aanslag op de leraar Samuel Paty, die door een islamistische radicaal op klaarlichte dag werd onthoofd. Het is nog onbekend of de aanval in Nice verband houdt met de moord in de voorstad van Parijs, of met het tonen van moslimcartoons dat Paty diens leven heeft gekost.

In Nice vielen in 2016 nog bijna negentig doden toen een man in een vrachtwagen inreed op voetgangers.

(Later meer)