Drie doden en drie zwaargewonden bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

Eerder zondag schreef burgemeester Sophie Haestorp Andersen al op Facebook: “We weten nog niet zeker hoeveel gewonden of doden er zijn, maar het is zeer ernstig.” De politie meldt dat in verband met het incident een 22-jarige Deense man is gearresteerd. Hij handelde vermoedelijk alleen. De politie sluit een terreurdaad niet uit.

De premier van Denemarken, Mette Frederiksen, sprak zondagavond van een “wrede aanval”. Ze riep de inwoners van haar land op elkaar te steunen “tijdens deze moeilijke tijd”.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn een volwassen man en twee minderjarigen. Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldt een “kleine groep patiënten” te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen.

De schietpartij was in het winkelcentrum Field’s, dat ligt tussen het centrum en de luchthaven. Veel bezoekers renden na het horen van schoten in paniek naar buiten, is op videobeelden te zien.

Getuigen beschreven tegen Deense media hoe de verdachte had geprobeerd mensen te misleiden door te zeggen dat zijn wapen nep was, wellicht in de hoop dat ze dan niet zouden weglopen. De schutter zou met een geheven geweer door het winkelcentrum hebben gelopen, zonder te rennen, aldus diverse getuigen.