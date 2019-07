Drie doden bij schietpartij Californië, ook schutter dood

Tenminste vijftien mensen raakten gewond. Onduidelijk is of ze allemaal schotwonden hebben.

De dader begon te schieten op het zogeheten Garlic Festival in de stad Gilroy. Op videobeelden is te zien hoe mensen in paniek wegvluchten over een veld met kraampjes. Ook zijn schoten te horen.

Een getuige zegt tegen NBC Bay Area dat een man blindelings om zich heen schoot. “Hij vuurde alle kanten op, zonder op iemand in het bijzonder te mikken. Het ging gewoon van links naar rechts en van rechts naar links”, vertelt de vrouw.

Over het motief voor de aanval is nog niets bekend. De politie meldt dat de dader kennelijk op het terrein kwam door een hek te forceren. Vervolgens ontstond al snel een vuurgevecht met de politie. Uit verklaringen van getuigen blijkt dat de schutter mogelijk een handlanger had.

Directeur Brian Bowe van het Gilroy Garlic Festival reageert geschokt op het bloedbad. Hij zegt dat het festival al meer dan 40 jaar een jaarlijkse reünie voor de hechte gemeenschap is. “Dit is één van de meeste tragische en verdrietige dingen die ik ooit heb gezien.”

Dit bericht wordt aangevuld